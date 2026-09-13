Смъртоносното селфи! Докога децата ще са без контрол?
Спасиха поредните деца, качили на покрив, за да се снимат
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Спасиха поредните деца, качили на покрив, за да се снимат
Предварителната информация е, че е възможно огънят да е тръгнал от компютърния кабинет на третия етаж
Най-вероятната причина за пожара е запалил се комин, но това тепърва ще се установява
Проект на стойност 1.5 милиона лева
Спасителни екипи издирват затрупани
Настана пълен хаос, обяви пожарната
Държавата ще даде пари на 10 000 семейства
Министерство на енергетиката пусна за обществено обсъждане процедурата
Печката на арестувания клошар била на 2-рия етаж
Автомобилът прелетя 11 метра
Заради отнесения от бурята покрив, която вилня през нощта срещу 1 май, днес и утре няма да има учебни занятия в основното училище „Стефан Караджа” в...
20 квадрата покрив са изгорели при пожар, съобщиха от полицията. Сигналът за лумналия огън в частен имот в добричкото село Каблешково бил подаден окол...
Крадци отмъкнаха медния покрив на Кукления театър във Варна. Бандитите са действали по време на празничните дни около Коледа. В две последователни нощ...
Срути се част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан" (бивш „Шератон") , съобщи БГНЕС. Инцидентът е станал тази сутрин, докато...
Покривът на помощно училище „Стефан Караджа" в Пловдив се е подпалил. Сигнал за пламъците е подаден около 6.30 часа тази сутрин. На място са изпратени...
Двуетажен туристически автобус бъквално е останал без покрив след като не могъл да мине през нисък тунел. На входа на един от най-малките тунели в гр...
Малък самолет Beechcraft B35 се е блъснал в покрива на къща, след което паднал в задния й двор. Инцидентът е станал в град Гордънвил, американския щат...
Чили. Асансьор с пътник, който се движел в посока нагоре, проби покрива на 30-етажния небостъргач, в който се намира. Оказва се, че той не можел да сп...
Сливен. 43-годишен мъж от градчето Кермен в община Сливен се качи на покрива на двуетажната си къща и заплашва да скочи. Къщата е оградена от полиция,...
Бургас. Огромен пожар горя в кооперация в центъра на Бургас. Заради пламъците много хора бяха евакуирани от четириетажната сграда. Няма пострадали. П...