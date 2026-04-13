Страшна драма в тунел "Витиня". ТИР направи немислимото

Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ днес преди обед и затрудни движението в последния почивен ден за Великден. Това обясняват от Агенция "Пътна инфраструктура" по повод инцидента от днес, при който бе съобщено за аварирал в тунела камион, причинил километрично задръстване по магистралата.

По данни на АПИ водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

По данни на МВР-София водача на ТИР-а е отказал на органите на МВР да измести или да осигури достъп до пътното средство. Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафика по АМ „Хемус“ и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.

Шофьорът е задържан от МВР, а ИА „Автомобилна администрация“ започва проверка на дейността на транспортното дружество.

"Държавата ще отговаря с цялата си сила на всяка провокация и няма да позволи българите да стават заложници!", посочват от пътната агенция.

Движението в тунела в посока София вече е възстановено.

