Оцелелият българин с кошмарен разказ за румънската мечка

"Чакат ме още операции. Имам рани от нападението на мечката по ръката, корема и гърба. Като видях каква е медицината в Румъния, направо нямам търпение да се прибера в България. На нашите лекари имам много по-голямо доверие. Предстоят изпитания, но като човек, който е имал близка среща с мечка и се е измъкнал от лапите й, пак не е най-лошото."

Това сподели пред "България Днес" Георги Бижев от Горна Оряховица, който бе нападнат в колата си от мечка в Румъния.

Инцидентът с дивото животно се разиграва в сряда пред деня край язовир "Видрару" в Румъния и е заснет на видео с телефоните на свидетели.

На кадрите се вижда как мечка с малко мече стои на асфалтов път и получава храна от туристи в автомобилите на шосето.

Прозорецът до шофьорската седалка на Бижев е свален, той също решава да заснеме клип с мечката. В един момент животното се нахвърля към автомобила, управляван от българина, който по време на пътуването е придружаван от свой приятел.

"Стана страшно - признава Бижев. - Ръката ми пострада най-тежко. Успях да потегля с колата и след това да потърся медицинска помощ. Тепърва предстоят още изследвания и операции, които ще се направят в България. Случилото се няма как да върна назад, надявам се да се възстановя успешно и да продължа напред."

Георги Бижев работи в зоналния съвет на БФС Велико Търново и спортната закалка му дава сили да се справи с шока от нападението.

Това е втори инцидент с нападение от мечка, при който има пострадал българин само в рамките на две седмици.

Мъж бе нападнат и убит от кафява мечка на 16 май, ужасът се разиграл в местността Офелиите в планината Витоша. Според свидетели мъжът се опитал да се защити от хищника с пръчка, след като бил нападнат от животното.

