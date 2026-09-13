Всичко за Тунел Витиня

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Тунелът, водещ до 1974 година

Тунелът, водещ до 1974 година

"Хемус" стана несбъдната мечта на едно поколение, наред е второто През 1974 година в САЩ гръмва аферата "Уотъргейт", а Гърция си връща парламентарнат...

10 октомври | 6:50
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Адът на Витиня в СНИМКИ

Адът на Витиня в СНИМКИ

Трима загинали, четирима тежко ранени и още десетки контузени. Това е равносметката от жестоката катастрофа между близо 50 коли и тирове в тунел "Вити...

08 октомври | 15:15
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