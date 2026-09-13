Адски тътен в тунела. Пътници на косъм (ВИДЕО)
Камион събори вентилаторна турбина
Следете всички новини, анализи и коментари за Тунел Витиня. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Камион събори вентилаторна турбина
МВР задържа шофьора
Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".
Съоръжението е в експлоатация от 34 г., а ремонтът му е към края си
Променят временно движението в тунел Витиня от АМ „Хемус", в посока Ботевград, заради катастрофа. То се извършва само в едната лента. Това съобщиха от...
"Хемус" стана несбъдната мечта на едно поколение, наред е второто През 1974 година в САЩ гръмва аферата "Уотъргейт", а Гърция си връща парламентарнат...
Трима загинали, четирима тежко ранени и още десетки контузени. Това е равносметката от жестоката катастрофа между близо 50 коли и тирове в тунел "Вити...