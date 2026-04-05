Търпението му свърши! Тръмп с най-люта заплаха към Иран

Отворете протока или ще живеете в Ада! Лютата закана отправи към Иран американският президент Доналд Тръмп, чието търпение явно вече свърши.

Тръмп отправи остро послание в социалната мрежа Truth Social, насочено към Иран заради Ормузкия проток.

В публикацията си той използва силен и агресивен език, като предупреждава за сериозни последици, ако не бъде „отворен протокът“ – ключов маршрут за световните доставки на петрол.

"Вторник ще бъде Денят на електроцентралата и Денят на моста, всички събрани в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!!" - обяви Тръмп.

Публикацията завършва с религиозна препратка и директно обръщение, което допълнително засилва тона на изказването.

Коментарът идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, където Ормузкият проток остава ключова точка за глобалната енергийна сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com