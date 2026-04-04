Тръмп се разгневи! 48 часа или Адът ще се стовари върху Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се разгневи и даде последно предупреждение на Иран. Той напомни днес на Техеран, че му остават още 48 часа, за "да сключи споразумение или да отвори Ормузкия проток". В противен случай той заплаши, че "адът ще се стовари върху" страната, предаде Франс прес.

"Спомняте ли си, когато дадох на Иран 10 дни да постигне споразумение или да отвори отново Ормузкия проток? Времето изтича - 48 часа, преди адът да се стовари върху тях. Слава на Бога!", написа Тръмп в своята социална платформа "Трут Соушъл".

На 26 март президентът на САЩ даде на Иран 10-дневен ултиматум да отвори отново Ормузкия проток - критичен морски воден път за световната търговия с петрол, който е блокиран от Иран от началото на войната, припомня АФП.

Крайният срок изтича в понеделник, 6 април, в 20 ч. източноамериканско време (03:00 ч. във вторник българско време).

Ако протокът не бъде отворен отново, президентът на САЩ заплаши да унищожи иранските електроцентрали.

По-рано днес Иран разреши преминаването на кораби, превозващи стоки от първа необходимост, към своите пристанища през Ормузкия проток, според писмо, цитирано в събота от иранската информационна агенция „Тасним“.

В писмото се посочва, че корабите, пътуващи към ирански пристанища, включително тези, които в момента се намират в Оманския залив, трябва да се съгласуват с властите и да спазват установените протоколи за преминаване през пролива.

Иран ефективно затвори Ормузкия проток, през който обикновено преминава около една пета от общия световен търговски обмен на петрол, в отговор на американско-израелските атаки, започнали на 28 февруари.

Компанията за данни за морския трафик "Уиндлард" обяви в петък, че броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, се е увеличил тази седмица.

