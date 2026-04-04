Втори Ормузки проток. Нов стратегически коридор

Има моменти, в които една стара идея внезапно придобива ново значение. Така се случва с проекта за подводен железопътен тунел между Испания и Мароко – концепция, родена още през Студената война, но днес вписана в съвсем различен геополитически пейзаж. Светът е по-уязвим, глобалните търговски маршрути – по-напрегнати, а стратегическите chokepoints – по-рискови от всякога. Именно в тази среда проектът под Гибралтарския проток започва да се представя като „алтернативата на Ормуз“ – смело, почти провокативно твърдение, което заслужава внимателен разбор, пише в свой анализ money.bg.

Между визията и реалността

Идеята за постоянна връзка между Европа и Африка не е нова. Испания и Мароко подписват първото си споразумение за проучвания още през 1979 г. Оттогава насам проектът преминава през цикли на ентусиазъм и забвение, без да достигне до окончателно инвестиционно решение. Днес обаче контекстът е различен. Уязвимостта на Червено море, атаките срещу търговски кораби, напрежението около Ормузкия проток и зависимостта на Европа от нестабилни морски маршрути връщат темата на масата.

Последните инженерни оценки – включително тези на германската Herrenknecht – потвърждават, че тунелът е технически възможен. Испанската INECO подготвя нов детайлен план, а евентуално одобрение може да дойде около 2027 г. Но дори при най-оптимистичен сценарий реалното строителство преди средата на 30-те години изглежда трудно постижимо.

Причината е проста: това е един от най-сложните инфраструктурни проекти, замисляни някога. Дълбочините в района достигат 900 метра, геологията е нестабилна, а зоната е сеизмично активна. Първоначалните идеи за мост са изоставени още през 90-те години именно заради тези ограничения. Днешната концепция предвижда 42-километров тунел, от които 27 км под морското дъно – инженерно предизвикателство от ранга на Ламанша, но при далеч по-тежки условия.

„Алтернатива на Ормуз“ – мит или стратегическа логика

Ормузкият проток е артерията, през която преминава около една пета от световния петролен износ. Всяко напрежение там – от блокади до атаки срещу танкери – може да изстреля цените на енергията и да предизвика глобален шок. Да се твърди, че тунелът под Гибралтар може да замести подобен маршрут, е най-малкото преувеличено.

Тунелът е железопътен, не енергиен. Той може да пренасочи част от товарните потоци между Европа и Северна Африка, да ускори логистиката, да създаде нови индустриални зони и да засили интеграцията на континента. Но не може да компенсира блокада на Ормуз или да замести морските суперкоридори, по които се движат милиони барели дневно.

И все пак – има логика в това сравнение. Не като директна замяна, а като част от по-широката стратегия за диверсификация. Светът търси алтернативи на уязвимите точки. Европа – още повече. В този смисъл тунелът под Гибралтар е не „втори Ормуз“, а нова ос на свързаност, която намалява зависимостта от рискови маршрути.

Икономическият потенциал: повече от символика

Ако бъде реализиран, тунелът ще съкрати пътуването между двата континента до около 30 минути. Това би превърнало Северна Африка в логистичен хъб, особено в контекста на Африканската континентална зона за свободна търговия. Мароко вече е сред най-бързо развиващите се индустриални икономики на континента – автомобилостроене, батерии, възобновяема енергия. Испания е естествената врата към Европа. Тунелът би свързал две икономики, които се допълват.

Но мащабът остава регионален. Морският транспорт ще продължи да доминира глобалната търговия, а железопътният капацитет не може да замени супертанкерите и контейнеровозите. Проектът е важен, но не е панацея.

Големият риск: политиката

Инженерните предизвикателства са огромни, но политическите – още по-големи. Реализацията изисква дългосрочна координация между Испания, Мароко и европейските институции. А това означава стабилност, предвидимост и обща визия за десетилетия напред. В свят на бързо сменящи се приоритети, икономически цикли и геополитически напрежения подобни мегапроекти често стават заложници на политическата конюнктура.

Нов стратегически коридор – но не заместител

Тунелът под Гибралтар няма да замени Ормузкия проток. Но може да се превърне в нов стратегически коридор – различен по функция, но важен по значение. Коридор, който свързва два континента, намалява логистичните рискове, стимулира икономическа интеграция и създава нови възможности в епоха, в която свързаността е сила.

В свят, в който всяка уязвима точка може да се превърне в глобална криза, всяка нова връзка е инвестиция в устойчивост. А тунелът между Европа и Африка е точно това – проект на границата между инженерната смелост и геополитическата необходимост.

