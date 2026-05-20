Как да бъдеш и шеф, и работник едновременно

Заедно със свободата идват и десетки административни капани

Все повече българи избират да работят извън класическия модел на трудов договор и офис при обичайното работно време. Хора на свободна практика, консултанти, програмисти, дизайнери и собственици на малки фирми постепенно промениха пазара на труда, но с тази свобода идва и една по-малко приятна реалност - административната.

Самоосигуряването дава независимост, но изисква човек сам да следи срокове, декларации, осигуровки и плащания към НАП, защото в случая няма отдел „Човешки ресурси“, който да оправя пропуските вместо него.

Внсоки и рискове

В ежедневния език терминът „самоосигуряващ се“ често се използва за всекиго, който работи сам за себе си, но в българското законодателство категорията е доста по-конкретна.

В нея попадат едноличните търговци, собствениците на ЕООД, съдружниците в дружества, хората със свободни професии, земеделските производители, занаятчиите, както и голяма част от модерните фрийлансъри, които работят дистанционно за български или чуждестранни клиенти.

Тук попадат преводачи, архитекти, маркетинг специалисти, фотографи, адвокати, артисти, IT специалисти и още десетки професии, които през последните години се развиха особено бързо. Общото между всички тях е, че няма работодател, който автоматично да удържа и внася осигуровките им. Това задължение преминава директно върху самия работещ.

На практика самоосигуряващият се се оказва едновременно и работник, и работодател.

Той трябва сам да изчислява какъв осигурителен доход ще избере, какви вноски дължи, кога трябва да ги плати и какви декларации да подаде. Именно тук идват и първите сериозни обърквания, особено при хора, които тепърва започват дейност и никога досега не са се занимавали с подобна администрация.

Разлика има и между отделните форми на работа. При свободните професии и едноличните търговци човек се осигурява директно като физическо лице, докато при ЕООД ситуацията е по-специфична. Ако собственикът реално работи във фирмата си и полага личен труд, той също се счита за самоосигуряващ се и трябва да прави същите вноски, макар да има регистрирано дружество.

При артистите и авторските професии има и допълнителна особеност. В част от случаите възложителят удържа определени осигуровки още при изплащането на хонорара, което намалява административната тежест за самия изпълнител. Това обаче не отменя задължението за годишно деклариране на доходите.

Първата среща с НАП и най-важната декларация

Една от най-честите грешки е, че хората започват работа, издават фактури и получават пари, без изобщо да са уведомили НАП, че упражняват дейност. Законът обаче е категоричен, че започването на дейност трябва да бъде декларирано до седем дни чрез декларация ОКД-5.

Това е документът, с който човек официално заявява, че започва работа като самоосигуряващо се лице. В него се посочва и какъв вид осигуряване ще избере: само за пенсия и здраве или и за общо заболяване и майчинство. Именно тази отметка впоследствие определя дали човек ще има право на болнични и майчинство.

Подаването може да стане на място в офис на НАП, но повечето хора вече използват електронния портал на агенцията чрез ПИК или електронен подпис. Практиката показва, че ПИК остава най-популярният вариант, защото е безплатен и се издава сравнително бързо.

Проблемите започват най-често, когато човек прекъсне работа, но не подаде декларация за прекратяване на дейността. Тогава НАП продължава да очаква осигуровки и започват да се трупат задължения, въпреки че реално приходи няма. Именно това е една от най-честите причини хора да се оказват с натрупани лихви след няколко месеца или дори години.

Друга масова грешка е закъснялото подаване на ОКД-5. Много фрийлансъри започват с единични проекти и смятат, че няма нужда веднага да се регистрират, но законът не прави разлика между малка и голяма дейност. Щом има системно упражняване на професия срещу заплащане, задължението вече съществува.

Колко ще ни струва

Това е въпросът, който почти всеки си задава още в началото. Самоосигуряващите се сами избират върху какъв доход да се осигуряват, но в рамките на минимален и максимален праг, определени за съответната година. Именно върху тази избрана сума се изчисляват осигуровките.

Вноските включват задължително пенсионно и здравно осигуряване, а по желание и осигуряване за общо заболяване и майчинство. Общата тежест обикновено варира между 28% и 32% от избрания доход.

При стандартния вариант за пенсия и здраве осигуровките са около 27,8%, а ако човек избере и болнични и майчинство, процентът достига приблизително 31,3. В тези числа влиза и допълнителното пенсионно осигуряване за хората, родени след 1959 г., при които 5% отиват в универсален пенсионен фонд.

Това означава, че ако човек се осигурява върху 3000 лв., месечната тежест може спокойно да надхвърли 1000 лв. Именно тук мнозина започват да търсят компромиси и избират минималния праг, за да намалят разходите си. Това решение обаче има и обратна страна, включваща по-ниски болнични, по-ниско майчинство и по-ниска бъдеща пенсия.

При ЕООД ситуацията понякога става още по-объркана, защото много собственици смятат, че след като имат фирма, могат да избегнат осигуряването. Ако обаче реално работят в дружеството си, законът ги третира като самоосигуряващи се и задълженията остават.

При земеделските производители и тютюнопроизводителите също има специфики, но основната логика е същата. Те могат да избират дали да се осигуряват само за пенсия и здраве или да добавят и пълния пакет с болнични и майчинство.

Месечни срокове и годишно изравняване

Самото плащане на осигуровките е ежемесечно и трябва да се извършва до 25-о число на следващия месец. Заедно с плащането се подава и Декларация образец №1, чрез която вноските официално се отразяват в системата на НАП.

Именно тук често възникват техническите грешки. Посочен грешен месец, неправилен код за вид плащане или пропусната декларация могат да доведат до разминаване между реално внесените пари и информацията в системата. Така човек може да е платил осигуровките си, но в НАП да излиза като длъжник.

Особено внимание изисква и годишното изравняване. В началото на следващата година самоосигуряващите се подават данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която посочват реалните си доходи. Ако през годината са се осигурявали върху по-нисък доход, но реално са изкарали повече, се налага доплащане на осигуровки.

Това често изненадва хората, особено при по-силна година с повече приходи. Някой може да е избрал минимален праг и да е плащал ниски осигуровки, но след годишното изравняване да се окаже с необходимост да внесе още значителна сума.

Обратният вариант също е възможен. Ако доходите са по-ниски от очакваното, не се връщат вече внесени осигуровки, но човек може да избере по-нисък праг за следващата година.

Защо някои хора губят пари

Голяма част от проблемите при самоосигуряването не идват от сложността на законовите текстове, а от пропуски. Най-масовият е забравеното регистриране на дейността. Следват пропуснатите плащания, неподаването на декларации и липсата на реакция при прекъсване на работа.

Много хора не следят профила си в НАП с ПИК и разбират, че имат задължения едва когато се натрупат лихви. Други плащат редовно, но с грешно основание и сумите не се разпознават правилно от системата.

Има и чисто психологически проблем. Част от самоосигуряващите се гледат на осигуровките като на досаден разход и се опитват да ги отлагат максимално. Това обаче често води до загуба на здравноосигурителни права, а възстановяването им след това изисква допълнителни плащания.

При болничните и майчинството също има много недоразумения. Някои хора разбират твърде късно, че не са избрали осигуряване за общо заболяване и майчинство и съответно нямат право на обезщетения. Други пък започват да плащат по-високите осигуровки твърде късно и не покриват необходимия период за придобиване на право.

Затова счетоводителите все по-често съветват хората да не чакат проблем, а още в началото да изградят навик за редовна проверка в системата на НАП. Няколко минути месечно често спестяват сериозни главоболия, лихви и административни спорове по-късно.

