Как да бъдеш и шеф, и работник едновременно
Самоосигуряване без грешки
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Самоосигуряване без грешки
Парламентът избра ръководство на поредния ключов държавен орган
Даниел Боримиров обяви, че от „Герена“ ще спазват правилото и няма да плащат таксата от 400 000 лева
Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) също беше обект на освирквания
Свързано е с начина на охрана на търговскике центрове
Разкриха схемата за изнудването
Появил се е свидетел, който има сериозни доказателства във връзка със задържаните
Сред задържаните е и началникът на районното управление в Петрич
Мистерия с резултатите шефове се кълнат
"Не бих казал, че когато сменяме един ръководител, слагаме удобен такъв", коментира той
Санкциите са "отговор на продължаващите рискове за киберсигурността"
Стана ясен вота
"Промяната" бойкотира гласуването
Протича при открити врата
Председателски съвет прави финалното разпределение
Нестандартно решение заради властта
Промени в ръководството
Има хора, които злоупотребяват от години с наркотици и се крият зад картите си
Шефовете на държавни компании
Ето кои са новите членове на борда