Играта с цените! Пазарът в Пловдив двойно по-скъп от Шумен и Бургас

Близо два пъти по-скъпо е пазаруването на едни и същи основни стоки в различни региони на страната.

Най-евтино е в Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро, сочат данни на Системата за агропазарна информация (САПИ).

Петте най-скъпи региона в страната са Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново, където същата потребителска кошница е над 38 евро.

Разликата е значителна не защото продуктите са по-добри, а защото веригата на доставки е по-дълга и оборотът в магазините е по-нисък, е установило наблюдението на цените.

Според данните на САПИ пресните картофи поевтиняват за трета поредна седмица, отчитайки спад с 12 процента до 3,40 евро за килограм. Това представлява намаление с 40 на сто спрямо средата на април 2026 г. Цената на тиквичките пада с 4 процента до 2,48 евро, а зелените чушки се търгуват с 6 на сто по-евтино. За домакинствата това означава, че сезонните пролетни зеленчуци стават значително по-достъпни с напредването на месеца.

Отчетният период показва поскъпване при зеления боб с 21 процента до 4,25 евро за килограм. Експертите отбелязаха, че това е типичен старт за нов продукт заради силното търсене и все още ограниченото предлагане. Листните зеленчуци отбелязват ръст пета поредна седмица, като салатите се продават по 1,37 евро за брой.

Основните хранителни стоки остават стабилни, като 65 процента от наблюдаваните продукти задържат цените си. Белият хляб струва 1,53 евро, прясното мляко е 1,81 евро за литър, а охладеното пилешко месо се търгува по 4,37 евро за килограм. Свинският бут без кост поевтинява с 1 процент до 6,56 евро, докато агнешкото задържа нивата си от 16,29 евро за килограм.

