Константин Проданов пред СТАНДАРТ: Възможно е да си партнираме с БСП

Фокусирани сме към пълноценно развитие на младите хора у нас, казва кандидатът за депутат от „Прогресивна България“ Константин Проданов

- Г-н Проданов, втори сте в листата на „Прогресивна България“ (ПБ) в лидерския 25 МИР. Каква е мотивацията Ви да се включите активно в проекта на Румен Радев и с какво ще се захванете като начало в бъдещото 52-ро Народно събрание?

- Мотивацията ми е свързана от една страна с факта, че страната не се движи в правилната посока нито в социално, нито в икономическо отношение, не използва предимствата, които й дава географското положение, природните и човешки дадености и членството в международни организации като ЕС и НАТО. Виждам една политическа класа, която поради посредственост и поквара, фокусирана единствено върху собственото си облагодетелстване, търгува с националния ни суверенитет, пропилява възможности и губи историческо време, което България не може да си позволи, защото намалява с 50 хиляди души годишно. Тези негативни тенденции трябва и могат да бъдат пресечени, а обществената енергия и надеждите на голяма част от българите, които въплъщава президентът Радев, за първи път от много време ме правят оптимист, че това може да се случи. Като първи стъпки в следващото НС трябва да се положат всички усилия да бъде сформирано работещо правителство с хоризонт на действие пълен мандат, да бъде приет в ускорен порядък редовен бюджет, както и да се търси подкрепа за промените в съдебната система, които са първата необходима стъпка за освобождаване на страната от задушаващата я олигархична прегръдка.

- Как в качеството Ви на експерт, който е работил 10 години в банковия сектор на Япония, си представяте една бъдеща финансова стабилност на България?

- Япония е пример за ускорено икономическо развитие с активно участие и подкрепа на държавата, от която можем да извлечем ценни уроци. В основата на финансовата стабилност на всяка една държава, отвъд формалните фискални параметри, е работещата икономика, със силен експортен потенциал, произвеждаща продукти с висока добавена стойност, по-голямата част от която остава в страната. Интегрална част от нашата програма е структурната трансформация на икономиката посредством значително увеличаване на капиталовите инвестиции като процент от БВП. Това би позволило да се повиши значително производителността на труда, която в последните години расте с крайно недостатъчни темпове за конвергенция със средните доходи с ЕС. Доходите у нас са все още много ниски, но единственият устойчив начин за повишаването им е през по-висока производителност. Това може да се случи чрез инвестиции, развиващи човешкия капитал, и такива в технологична модернизация и иновации. За целта ние ще подобрим и разширим обхвата на публични услуги като образование и здравеопазване, за да могат българските граждани да посрещнат предизвикателствата, свързани с новите технологии като изкуствен интелект и роботизация. Наред с това, ще насърчим с конкретни данъчни стимули и други мерки бизнеса да инвестира в обновление на материалната си база, да развива и ползва продукти на интелектуална собственост. Последният, ключов, компонент от тази програма е свързан с технологичния трансфер, и ноу-хау от чужди високотехнологични компании, които ще привлечем като стратегически инвеститори в страната. Така в следващите няколко години ще успеем да постигнем структурна трансформация на българската икономика. Водеща роля ще имат експортните сектори с висока добавена стойност и няма да се налага да разчитаме на стимулиране на вътрешното потребление със заеми, което стана практика в последните години. Този подход ще ни позволи да постигнем реална финансова стабилност, което е от ключово значение предвид нарастващата глобална несигурност.

- В програмата на ПБ един от приоритетите е икономика с висока добавена стойност. Вие сте един от стълбовете във финансовия екип. Но възможно ли е да се случи това в обозримо бъдеще на фона на войните около нас и нестабилната среда за инвеститорите?

- Да, според нас тя е напълно възможна, защото на фона на глобалните турбуленции има и тенденции, които съдържат в себе си позитивен потенциал за икономика като нашата. На първо място, това е т.нар. nearshoring, тоест глобални компании преместват производствени мощности от региони като Азия, по-близо до границите си с цел устойчивост. Това започна с пандемията, но се ускори особено след 2022 г., когато кумулативният негативен ефект от зелените политики и санкциите срещу Русия доведе до стагнация в Германия и други страни от Западна Европа. В момента, голяма част от немските компании като Мерцедес, Бош, Миеле и други, се местят в страни от нашия регион като Полша, заради по-достъпната енергия и благоприятна бизнес-среда, създавайки високо-платени и високотехнологични работни места. Ние бихме могли да се възползваме от тази тенденция, ако успеем да премахнем основните пречки през чуждите инвеститори – липсата на върховенство на закона, корупцията и бюрокрацията. Този тип инвестиции, в комбинация с развитието на човешкия капитал и мерките за стимулиране на научната и развойна дейност и иновативните компании вътре в страната, ще ни помогнат да преориентираме двигателя на растежа от ниско платени услуги и износ на суровини към продукти с висока добавена стойност.

- Наистина ли си представяте, че Al ще контролира обществените поръчки?

- Изкуственият интелект се развива с експоненциални темпове и внедряването му не само за контрол на обществените поръчки, но и като цяло в държавното управление е съвсем логична стъпка. Той вече се използва за много по-сложни задачи в частния бизнес. Идеята е да имаме една напълно обективна система, която без влияние на човешкия фактор да преценява дали условията по дадена поръчка не са написани за предизвестен победител, дали подадените оферти не съдържат нереалистични параметри и да следи за изпълнението в реално време. Всичко това ще се прави напълно прозрачно, а програмата ще бъде с отворен код, така че да бъдат елиминирани всякакви опасения от манипулации.

- Кои ще са ползите за бизнеса при управлението на ПБ?

- Намаляването на административната тежест, ненужните регулации, както и пресичането на рекета от страна на олигархията са първите стъпки, които ще предприемем. Обслужването на „едно гише“, принципът на мълчаливо съгласие са някои конкретни мерки. Наред с това фискалната стабилност и предвидимост на държавното управление ще дадат спокойствие на бизнеса, а пакетът от мерки, който подготвяме, ще го стимулира да инвестира в нови технологии и в развитието на служителите си, а не в показно потребление. Особено внимание ще обърнем на малкия и среден бизнес, който в момента наистина изнемогва заради бюрократичен натиск, нелоялна конкуренция от монополни структури и високи цени на енергията.

- А силен ли е българският глас в ЕС или понякога крещи в безпомощността си, а и се снишава съглашателски?

- За съжаление българската позиция в ЕС се свежда или до бравурни овации на всяка инициатива без оглед на негативните ефекти от нея, или до краен евро-скептицизъм. И двете са непродуктивни. Нашето виждане, е, че България трябва не да поставя под въпрос членството си в ЕС, а да го осмисли и да максимизира ползите от него, с активни позиции, които изхождат преди всичко от българския национален интерес. Виждате, че самият ЕС в последно време призна, че е направил редица грешки например, по отношение на ядрена енергетика, свръх-регулациите и пр. В равнопоставен диалог, посочвайки проблемите и търсейки ситуативни съюзници бихме могли да помогнем както на себе си така и на самия ЕС. Най-належащо трябва да се противопоставим на инициативите за отнемането на правото на вето на отделните страни-членки, и на ускорената федерализация, при която все повече власт се прехвърля от националните правителства към Брюксел.

- Демографската криза е бич не само у нас, но и в Европа. Кои първи мерки ще предложите, за да задържите младите българи у нас в областта на социалната и регионалната политики, образованието и здравеопазването?

- Ние сме фокусирани преди всичко към осигуряване на условия за пълноценно развитие и икономическа реализация на младите хора у нас. Ще им помогнем да развият ключови компетентности, включително дигитални умения, ще разширим програмите за стажове и дуалното обучение, за да им дадем максимално добра възможност за реализация на пазара на труда. Наред с това ще подпомогнем развитието на младежкото предприемачество и стартиращите предприятия чрез финансова, менторска и регулаторна подкрепа. Ще предложим и програми за завръщане и реинтеграция на българи от чужбина, особено от традиционните български диаспори.

- В периода 2017/2018 г. бяхте председател на партия АБВ, която в момента е част от БСП- ОЛ. В случай, че левицата прескочи бариерата за НС, има ли шанс да се коалирате с тях и да предложите на България стабилно управление?

- Прогресивна България има амбицията да постигне изборен резултат, който дава възможност за самостоятелно управление, но разбира се ще търсим партньори по въпроси като промените в съдебната система. Коалиционен формат, ако такъв се наложи, ще зависи от постигането на съгласие по ключови приоритети с потенциалните партньори. В личен план, аз като човек с леви убеждения, се надявам българската левица да бъде представена в парламента и смятам, че има много сфери, където имаме допирни точки и бихме могли да си партнираме под една или друга форма.

