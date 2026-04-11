Сняг затрупа страната навръх Великден СНИМКИ

Необичайна зимна картина изненада Родопите – сняг продължава да вали в района на Пампорово и Смолян, а пистите отново се изпълниха със скиори. Лифтовете работят, а условията за зимни спортове напомнят по-скоро януари, отколкото средата на април.

Ситуацията е повече от изненадваща, тъй като се развива буквално ден преди Великден. Местни хора коментират, че не помнят толкова късен и толкова обилен снеговалеж в района.

По високите части снежната покривка е значителна. На връх Снежанка тя достига между 1 и 1,5 метра, което създава отлични условия за ски, въпреки напредналата пролет.

Любители на зимните спортове вече се възползват от рядката възможност да карат ски през април, а туристите в курорта са изненадани от неочакваното „връщане на зимата“, съобщи репортер на GlasNews.bg.

Тази зима вече влезе в статистиката с рекорди. На връх Ботев беше отчетена снежна покривка от внушителните 333 сантиметра – една от най-големите измервани през последните години.

Метеоролозите отбелязват, че подобни явления са рядкост, но не и невъзможни, особено във високите планински райони, където зимата понякога се задържа значително по-дълго от обичайното.

