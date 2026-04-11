Бившата на Насар разкри големия му проблем

Пролетта явно действа добре на бившата приятелка на шампиона Карлос Насар – Магдалина Миневска. Припомняме, че Маги беше в сериозна връзка с чаровника цели три години, докато изведнъж той не се влюби във волейболистката Александра Костадинова, пише Клюки.бг.

Двамата се видели за пръв път в ресторант, погледите им се засекли и... химията била неудържима. Поне това разказа преди време Карлос, но близки до него подшушнаха, че де факто Костадинова си го е свалила сама в ресторанта като се е раздала на макс...

Всичко това удари силно по Маги Миневска, която изпадна в депресия и на няколко пъти изливаше наранената си душа в мрежата. Тя обвини Насар, че не може да обича и куп други неща, но... ето, че се е взела в ръце и дори е влюбена отново.

Миневска срещнала млад красавец, който „на главата си застанал“, докато я свали, но й доказал намеренията си. Днес тя е щастлива и обичана като не пропуска да покаже доброто си настроение на всички.

"Магито е убедена, че Карлос просто има проблеми с обвързването“, коментират близки до нея източници.



