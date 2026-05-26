Дара с трогателно писмо до Лили Иванова

Победителката в „Евровизия“ DARA отправи трогателно послание към примата на българския поп Лили Иванова.

„Мила, Лили – толкова много ти благодаря за подкрепата. Беше много важна за мен! Успех тази вечер в „Олимпия“, написа на ръка DARA.

Изпълнителката изпрати картичката, придружена от букет цветя на Лили Иванова преди големия концерт на примата в Париж.

Лили Иванова няколко пъти подкрепи, поздрави и окуражи DARA по пътя й към победата на „Евровизия“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com