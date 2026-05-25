Атмосферна катастрофа! Брутални гръмотевици, градушки и жеги предстоят

България е напът да скочи директно от пролетта в екстремно лято, но цената за високите температури ще бъде тежка. Метеоролозите предупреждават за рязка и опасна промяна в динамиката на атмосферата в периода между 30 май и 2 юни. Страната ни попада под директното влияние на необичайно топли въздушни маси. Те бързо ще вдигнат живака в термометрите до типично летни стойности, но и ще отключат мощни купесто-дъждовни процеси.

Юнски горещини атакуват Дунава и Тракийската низина

Прогнозата сочат, че максималните температури в по-голямата част от страната ще достигнат неочакваните 28 и дори 32 градуса. Най-тежък ще бъде печатът на жегата в Дунавската равнина, Тракийската низина, както и по цялото поречие на река Дунав. Нагряването на земната повърхност в сутрешните часове обаче ще подейства като фитил за образуването на мощна купесто-дъждовна облачност. Тя ще донесе интензивни и опасни гръмотевични бури веднага след обяд.

Класическа рецепта за атмосферна катастрофа

Синоптичната обстановка се очертава като изключително рискова поради мощен сблъсък между нагнетявания горещ въздух в ниските слоеве и нахлуващите по-хладни въздушни маси във височина. Това е абсолютна предпоставка за образуването на бързо развиващи се суперклетки, проливни валежи и пагубни локални наводнения. Най-критична ще бъде ситуацията в Северна България и Тракия. Именно там метеорологичните условия ще благоприятстват падането на едра и опустошителна градушка, особено в следобедните и вечерните часове. Жителите в тези райони трябва да проявят повишено внимание, въпреки че сутрините ще предлагат измамно слънчево и приятно време.

