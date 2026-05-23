Времето: Природата се готви да нанесе унищожителен удар над Черноморието ни

Природата буквално се наговори против родното Черноморие и се готви да нанесе унищожителен удар. Преди броени минути синоптиците от Метео Балканс хвърлиха в паника жителите и гостите на морската столица, след като обявиха в официалната си фейсбук страница, че към Варна с бясна скорост се приближава изключително опасна и мощна шквалова линия. Времето се занулява за броени минути, а задаващата се метеорологична бомба заплашва да парализира града.

Специалистите предупреждават за настъпването на силен, бурен вятър, проливен дъжд със застрашителни количества и едра градушка с размер на ледените зърна до 1 сантиметър. Комбинацията от тези фактори може да превърне улиците на града в истинско бойно поле, като рискът от материални щети върху автомобили и имущество е огромен.

Аксаково вече е под вода, потопът обгражда града

Варна е под пълна блокада от развиващите се буреносни процеси, които започнаха още по-рано днес. Първоначално опасни суперклетки се образуваха на север и на запад от морската столица, заклещвайки съседните населени места.

В района на град Аксаково ситуацията вече е критична. Синоптиците предупредиха, че там са напълно възможни дори локални наводнения, като придошлите води заплашват да залеят ниските части и пътната инфраструктура. В момента бурята се прегрупира и черният облачен фронт се насочва директно към варненските квартали.

Какво представлява задаващият се шквал

Шквалът е сред най-опасните атмосферни явления, което се характеризира с внезапно и рязко увеличаване на скоростта на вятъра за кратко време, придружено от силни гръмотевици и поройни дъждове. Подобни фронтове се движат изключително бързо и изненадват хората на открито.

Гражданите се призовават незабавно да обезопасят терасите си, да затворят прозорците на жилищата си и по възможност да не излизат на открито през следващите часове. Шофьорите трябва да паркират превозните си средства далеч от дървета и рекламни пана, тъй като мощните пориви на вятъра могат лесно да предизвикат падания на клонове и опасни предмети.

