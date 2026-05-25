За първи път от 80 години! Нещо невиждано се случи в Лондон

Англичаните преживяха най-горещия майски ден в последните 80 години.

Метеорологичната служба на кралството съобщи, че въздухът на летище Хийтроу в Лондон се е затоплил до 33,5 градуса.

Предишният рекорд беше поставен на 29 май 1944 г., когато термометърът в Риджънтс Парк в Лондон достигна 32,9 градуса.

В същото време метеоролозите предупреждават, че покачването на температурата ще продължи и не изключват възможността тя да достигне 35 градуса в графство Линкълншър в Северна Англия, както и в британската столица.

След горещата вълна, температурите се очаква да спаднат леко, но ще останат около 30 градуса през останалата част от седмицата.

Метеорологичната служба на кралството препоръчва да се внимава много внимателно с водата, защото Северно море не е затоплило и температурата на водата край бреговете на Шотландия не надвишава 9 градуса, а в югоизточна Англия – 13 градуса.

