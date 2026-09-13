За първи път от 80 години! Нещо невиждано се случи в Лондон
Температурата на въздуха - 35 градуса, на водата - 9
Следете всички новини, анализи и коментари за Температурен Рекорд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Температурата на въздуха - 35 градуса, на водата - 9
По-горещо е от времето на белите нощи
Магнолиите цъфнаха в необичайно топлото време
За четвърти пореден ден
Плюс 34,8 градуса доведоха до горски пожари и масово измиране на сьомгата
Температурен рекорд в Русе. Живакът в града достигна 37, 8 градуса. Това съобщи БГНЕС, цитирайки данни на Хидрометеорологичната станция в града към 15...
Трети по ред ден местната метеостанция в Добрич отчита най-висока измерена температура за деня за последните сто години. Живакът днес е достигнал 22.6...
Изминалата неделя бе най-топлият 13 декември в историята на Ню Йорк, съобщиха местните медии. Някои от жителите на мегаполиса побързаха да се възползв...
Добрич. Температурен рекорд отчете метеостанцията в Добрич за 19-ия ден на януари. Живакът в термометрите е стигнал 18 градуса, съобщи дежурният в мет...