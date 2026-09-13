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Температурен рекорд в Русе

Температурен рекорд в Русе

Температурен рекорд в Русе. Живакът в града достигна 37, 8 градуса. Това съобщи БГНЕС, цитирайки данни на Хидрометеорологичната станция в града към 15...

17 юни | 16:05
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