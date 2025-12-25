Докато у нас трупа сняг, в Исландия не вярват на очите си

Докато у нас трупа сняг, в Исландия посрещнаха най-горещата Бъдни вечер в историята си.

Метеорологичният институт на острова регистрира максимална температура от 19,7 градуса вечерта, съобщава датският телевизионен канал TV2.

По същото време исландската телевизионна и радиокомпания RÚV пише, че в Сейдисфьордур, разположен на източното крайбрежие на Исландия, са отчетени дори 19,8 градуса, което е нов температурен рекорд за всички времена.

Температурите близо до Арктическия кръг в средата на зимата са средно с 10 градуса над средното за най-топлия месец на острова – юли (9-10 градуса по Целзий).

Както коментира метеорологът от Института Биргир, Ерн Хьоскулдсон, причината е топла въздушна маса от тропиците, която преминава над Исландия.

В същото време духа силен югозападен вятър. Коледа в Исландия също се очаква да бъде топла, но не толкова гореща, колкото вечерта.

В същото време, близо до Полярния кръг, но на другия край на света – в Якутия, синоптиците отчетоха също температурен рекорд. Вече втора седмица там термометрите показват почти 60 градуса под нулата, децата не ходят на училище, а енергийната система работи на предел.

