Остров, появил се през 1963 г., остава забранен за публиката и днес
От вулканичната пепел до птиците, които пренасят семена, островът край Исландия остава жив експеримент на природата
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От вулканичната пепел до птиците, които пренасят семена, островът край Исландия остава жив експеримент на природата
По-горещо е от времето на белите нощи
Те не са само за хора, а и за елфи
Поради изригнал вулкан
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Исландия хвърли бомбата на квалификациите за Евро 2016, след като победи Холандия с 1:0 като гост. Гилфи Сигурдсон заби единственото попадение в среща...