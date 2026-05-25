Аномалия с времето! Ненормална жега ни мъчи до дни

Европа е на прага на една от най-екстремните горещи вълни за последните години, след като мощен „топлинен купол“ обхвана голяма част от континента още в края на май. Метеоролозите предупреждават, че това може да бъде ранният сигнал за много горещо и продължително лято през 2026 година, пише "Метео Балканс".

Според международни прогнози, необичайно силен антициклон, простиращ се от Северна Африка към Западна и Централна Европа, блокира по-хладните въздушни маси и „заключва“ горещия въздух над континента. Това явление, известно като „heat dome“ или топлинен купол, води до екстремно покачване на температурите и рекордни жеги.я

В Испания, Португалия и части от Франция температурите вече достигат между 35 и 38 градуса, а Великобритания е на път да отчете най-горещия май в историята си. В Лондон бяха измерени над 32°C – стойности, характерни за разгара на лятото, а синоптици очакват температурите да продължат да се покачват.

Метеоролозите обясняват, че топлинният купол действа като своеобразен „капак“ в атмосферата. Горещият въздух се задържа над даден регион, небето остава предимно ясно, а слънчевата радиация допълнително усилва жегата. При подобни ситуации температурите често остават високи дори през нощта, което увеличава риска за здравето и натоварва електроенергийните системи.

Прогнозите сочат, че горещата въздушна маса постепенно ще обхване и Балканите. Очаква се температурите в Централна и Югоизточна Европа да продължат да се повишават в следващите дни, като на места стойностите могат да бъдат с 12 до 16 градуса над климатичната норма за края на май.

Експерти предупреждават, че подобни екстремни явления стават все по-чести заради климатичните промени. Последните години показват тенденция към по-ранни и по-интензивни горещи вълни в Европа, а лятото на 2026 може да се окаже едно от най-тежките по отношение на жегите и сушата.

В социалните мрежи и метеорологичните форуми вече се появяват коментари, че „пролетта изчезва“, а преходът от студено време към летни жеги става все по-рязък. Потребители от Германия, Хърватия и Великобритания споделят, че само за няколко дни температурите са скочили от около 10°C до над 30°C.

