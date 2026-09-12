Екстремно време: Над 40 градуса до дни!
Нова мощна вълна от субтропичен и северноафрикански въздух
Следете всички новини, анализи и коментари за Гореща Вълна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нова мощна вълна от субтропичен и северноафрикански въздух
Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни
Няколкото последователни горещи вълни са унищожили редица рекорди. Щипалки и медузи по морето
Нова екстремна гореща вълна се очаква през следващите дни
Властите издадоха предупреждения за екстремни жеги
Ще се редува с краткотрайни превалявания
Най-високите температури се очакват в периода между 5 и 9 август
Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
В края на седмицата живакът в термометрите полудява
Пламъците превзеха историческата гора Фонтенбло, Франция подозира палеж
Високите температури през юни са довели до над 4000 допълнителни смъртни случая
Храната поскъпва, засилва се инфлацията
Расте и броят на удавените
Има следи от термични увреждания
Заради опасните температури редица държави вече въведоха извънредни мерки
Горещата вълна в Европа постепенно отслабва, но последиците са тежки
Метеоролозите предупреждават, че най-тежката фаза на горещата вълна тепърва предстои за Германия, Белгия и Нидерландия
Страната продължава да се бори с рекордно високи температури и стотици спешни случаи, свързани с жегите
Не е типично за Западна Европа да преживява подобни горещини
Франция, Испания, Италия, Германия и други страни въведоха предупреждения от най-висока степен заради риска живота на хората