Жега в Европа, бури у нас: Проф. Рачев с предупреждение

Докато Западна Европа се задъхва под рекордни горещини, България навлиза в период на нестабилно време с гръмотевични бури, след който отново се очаква сериозно повишение на температурите. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му Франция е сред най-засегнатите държави от настоящата гореща вълна. В редица райони температурите вече достигат 40 градуса, а в Германия живакът в термометрите се очаква да се доближи до 39 градуса.

„Не е типично за Западна Европа да преживява подобни горещини. Тази топлинна вълна е изключително интензивна“, коментира проф. Рачев.

У нас обаче времето ще поеме по различен път. През следващите дни студен атмосферен фронт ще премине над страната и ще създаде условия за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност.

Очаква се почти в цяла Западна България да превали и прегърми, като по-сериозни валежи са възможни в районите на Рила, Пирин, Западните Родопи и Стара планина. На места количествата дъжд могат да достигнат 20–25 литра на квадратен метър.

Според климатолога съществува и риск от локални градушки. Макар опасността да не е масова, краят на юни и началото на юли традиционно са периодът, в който у нас се наблюдават най-силните градоносни процеси.

След краткото захлаждане обаче жегата отново ще се завърне. Още в началото на следващата седмица температурите в Дунавската равнина и Южна България ще достигнат 34–35 градуса, а на отделни места е възможно да бъдат отчетени и по-високи стойности.

„Това е напълно нормално за края на юни и началото на юли. Не говорим за нещо необичайно за сезона“, уточни проф. Рачев.

Добрата новина е, че по Черноморието времето ще остане предимно слънчево и подходящо за плаж. Температурата на морската вода вече е между 22 и 24 градуса, а до края на седмицата се очаква максималните температури по крайбрежието да достигат между 27 и 30 градуса.

Планините също ще предложат приятно бягство от жегата. На около 1500 метра надморска височина сутрешните температури ще бъдат около 13–14 градуса, а дневните – до 24 градуса, макар следобед да са възможни краткотрайни превалявания.

Климатологът призова хората да бъдат внимателни при продължително излагане на слънце, особено по морето, където отражението на слънчевите лъчи от пясъка може да доведе до бързо изгаряне дори под чадър.

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