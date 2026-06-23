Смъртоносна жега в Европа: две дечица загинаха

Европа е обхваната от опасна гореща вълна, която вече постави под тревога редица държави. Температурите на места се доближават до 44 градуса, а властите във Франция, Испания, Италия, Германия и други страни въведоха предупреждения от най-висока степен заради риска за здравето и живота на хората, съобщава Bulgaria ON AIR.

Най-сериозна остава ситуацията във Франция, където повече от половината региони са под червен код за опасни горещини. В Бордо термометрите достигнаха 42 градуса, а стотици училища бяха принудени да затворят врати. Властите разследват и трагичен случай в град Карпантра, където две малки деца на 2 и 4 години са били открити мъртви в автомобил на фона на екстремните температури.

Тревожна е обстановката и в Германия, където през уикенда бяха регистрирани пет смъртни случая при инциденти, свързани с къпане. В Италия предупреждения са обявени за 12 големи града, сред които Рим, Милано, Венеция и Флоренция, след поредица от дни с температури над 35 градуса.

Испанската метеорологична служба предупреди за изключително високи температури поне до средата на седмицата. Очакват се стойности до 44 градуса, като в някои райони температурите ще бъдат с 5 до 10 градуса над обичайните за сезона. Червен код е обявен и за части от Страната на баските.

Горещините вече създават сериозни проблеми за транспорта и ежедневието на милиони европейци. Във Франция са засегнати железопътни линии, а националният превозвач SNCF призова уязвимите хора да ограничат пътуванията си. Общо 845 училища са затворени, а близо 1800 работят със съкратено учебно време.

Метеоролозите предупреждават, че най-тежките дни тепърва предстоят. Очаква се температурите в много райони на Европа да достигнат своя пик в сряда, когато в Париж например се прогнозират до 41 градуса.

Според прогнозите горещата вълна ще остане широко разпространена, продължителна и интензивна, като значително захлаждане не се очаква поне до края на седмицата.

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