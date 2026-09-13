Първо рекорди, после бури. Времето прави коварен завой!
След жегите до 38-39 градуса у нас се очаква естествено захлаждане, но и риск от силни валежи и градушки
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След жегите до 38-39 градуса у нас се очаква естествено захлаждане, но и риск от силни валежи и градушки
Франция, Испания, Италия, Германия и други страни въведоха предупреждения от най-висока степен заради риска живота на хората
Невиждани през последните 150 горещини ни връхлитат от юни до август