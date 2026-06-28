Първо рекорди, после бури. Времето прави коварен завой!

Историческа гореща вълна счупи температурни рекорди в Западна и Централна Европа и вече бавно се измества на изток. Това предупреди климатологът Симеон Матев в пред бТВ, след като Великобритания, Испания, Италия и Франция попаднаха под натиска на опасно горещо време. В югозападния френски град Писос бяха измерени 44,3 градуса, а по думите на експерта на много места са отчетени стойности, които никога досега не са регистрирани през юни.

Най-тревожното е, че вълната не приключва веднага, а сменя посоката си - от Западна и Централна Европа към Източна Европа, като най-силното й проявление се очаква в Прибалтика.

За България новината звучи малко по-облекчаващо, но не и напълно спокойно. Матев посочи, че Балканите и Средиземноморието остават встрани от най-тежкия удар и „извадихме голям късмет“. Въпреки това у нас температурите ще достигат 38-39 градуса, а още от вторник се очакват валежи, при които опасността от градушки ще бъде голяма. Така след няколко горещи дни времето няма просто да се успокои, а ще мине през рязък завой - от жега към нестабилност.

„Историческа“ не е силна дума, а факт

„Цяла Западна и Централна Европа преживяват историческа гореща вълна, защото на много места „счупиха“ температурни рекорди - стойности, които никога досега не са измервали в тяхната история през месец юни, а на места изобщо“, коментира Симеон Матев.

По думите му именно затова тази гореща вълна вече се нарича историческа в засегнатите райони. Не става дума за обичайни летни горещини, а за стойности, които поставят нови граници в метеорологичната статистика.

Франция даде най-яркия пример. В Писос, в югозападната част на страната, бяха регистрирани 44,3 градуса. Това е температура, която превръща нормалното всекидневие в риск - за здравето, транспорта, възрастните хора, децата и всички, които работят или се движат навън.

Жегата вече сменя фронта

Според Матев горещата вълна вече отминава за Западна Европа, но това не означава край на опасното време на континента. Тя „бавно, но сигурно пълзи на изток“.

„Ако в началото и средата на седмицата говорихме за Франция, Великобритания и Испания, сега говорим за централноевропейските страни, то днес, утре и вдругиден ще говорим за Източна Европа, като най-силно ще бъде проявлението в Прибалтика“, обясни климатологът.

Точно това е най-острата теза - Европа не излиза наведнъж от жегата, а я предава от запад на изток. Рекордите може да са били във Франция и западните страни, но следващият натиск се измества към други райони.

България се размина с най-лошото

„При нас - на Балканите и изобщо в Средиземноморието, оставаме встрани, така че ние извадихме голям късмет“, посочи Матев.

Той уточни, че у нас температурите ще стигат до 38-39 градуса. Това са високи стойности, но според него не са нито рекордни, нито необичайни за България през лятото.

Климатологът направи сравнение с предишните три години, когато горещините и продължителните жеги започваха още през юни. Едно от тези лета беше най-горещото в историята на страната. Сега, към края на юни, България все още не е преживяла гореща вълна в пълния смисъл на думата - като продължителен период на тежка жега.

София изостана дори от Лондон и Париж

Матев даде и показателен пример със София. Столицата едва преди дни за първи път е отчела температура над 30 градуса това лято.

„София едва онзи ден за първи път удари температура над 30 градуса. До този момент ние нямахме температура над 30 градуса и, сравнявайки с такива колоси на студа като Лондон и Париж, които знаем, че през лятото винаги са хладни и комфортни, те имат вече няколко дни над 35 градуса, а София тепърва удари 30 градуса“, обясни климатологът.

Това сравнение показва колко необичайно е разпределението на жегата тази година. Градове, които обичайно се възприемат като по-хладни през лятото, вече живеят няколко дни при температури над 35 градуса, докато София едва прескочи 30.

След жегата идва друг риск

Добрата новина е, че след тази гореща вълна предстоят няколко дни, в които времето ще се нормализира. В някои дни температурите дори ще бъдат по-ниски от обичайното.

„Трябва да изкараме до сряда, след което предстои едно атмосферно и напълно натурално захлаждане, което ще ни държи доста свежи през голяма част от периода“, посочи Матев.

Но това захлаждане няма да дойде тихо. Още от вторник се очакват валежи, а опасността от градушки ще бъде голяма. Така България може да избегне историческия температурен удар, който разтърси Западна Европа, но влиза в друга опасна зона - нестабилно време, валежи и риск от ледени удари по населени места и земеделски площи.

Европа получи тежък сигнал

Горещата вълна показа колко бързо юнското време може да премине в екстремна фаза. Франция стигна до 44,3 градуса, Великобритания, Испания и Италия бяха завладени от жегата, а Западна и Централна Европа отчетоха рекорди, които климатолозите вече определят като исторически.

За България засега картината е по-мека, но предупреждението остава. Първо жегата стига до 38-39 градуса. После идва захлаждане. А с него - валежи и сериозна опасност от градушки. Най-опасното в тази прогноза е именно рязката смяна: континентът не се успокоява, а преминава от една крайност към друга.

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