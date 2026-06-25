Жегите вземат жертви: Рекордни 43 градуса във Франция

Безпрецедентната гореща вълна, която обхвана Западна Европа, вече взема жертви и поставя нови температурни рекорди. Десетки милиони хора във Франция, Испания, Италия, Германия, Белгия и Нидерландия са под предупреждения за опасни горещини, а синоптиците предупреждават, че през следващите дни екстремните температури ще се прехвърлят към Централна и Източна Европа.

Франция отчете най-горещия ден в историята си според националния температурен индекс – показател, който отчита средните дневни и нощни температури от десетки метеорологични станции. Индексът достигна 30 градуса – най-високата стойност от началото на измерванията през 1947 година, съобщава Bulgaria ON AIR.

В голяма част от Западна Франция температурите достигнаха между 39 и 43 градуса. Най-високата измерена стойност – 43 градуса – е отчетена в района между Поату-Шарант и долината на река Лоара.

Повече от половината територия на страната остава под червен код за опасни горещини. В западните райони десетки хиляди домакинства останаха без електрозахранване, а високите температури принудиха Лувъра и Айфеловата кула да затворят по-рано от обичайното. От ръководството на музея признаха, че сградата „не е достатъчно приспособена към климатичните промени“.

От миналия четвъртък насам най-малко 40 души са загинали при инциденти, свързани с горещото време. Сред жертвите е и шестгодишно дете, удавило се на плаж в департамента Жиронд.

Червен код остава в сила и в части от Северна Испания, където температурите могат да достигнат 42 градуса. В Италия най-високата степен на предупреждение е обявена в 16 града, главно в северните и централните райони на страната.

Горещата вълна се придвижва към Централна и Източна Европа

Метеоролозите предупреждават, че най-тежката фаза на горещата вълна тепърва предстои за Германия, Белгия и Нидерландия.

В Германия вече има няколко смъртни случая, свързани с жегите, включително 26-годишен мъж, който се е удавил в река Дунав край Регенсбург. В редица провинции властите призовават гражданите да ограничат потреблението на вода заради засушаването, а в градове като Щутгарт и Фрайбург е забранено паленето на барбекю на открито заради високия риск от пожари.

Нидерландия обяви оранжев код за опасно време в южните и централните части на страната. Очаква се температурите да достигнат 39 градуса, а по-голямата част от Белгия също остава под предупреждение заради прогнозираните 37 градуса.

През следващите дни екстремните горещини ще обхванат и Полша, Хърватия, Унгария и други страни от Източна Европа.

Европа се затопля най-бързо

Според европейската служба „Коперник“ Европа остава континентът, който се затопля най-бързо в света. Темпът на повишаване на температурите е приблизително два пъти по-висок от средния за планетата, което води до все по-чести, по-продължителни и по-интензивни горещи вълни.

Последните данни показват, че средната дневна температура в Европа е достигнала 28,17 градуса – най-високата стойност за месец юни, откакто се водят измервания през 1950 година.

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