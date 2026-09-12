Жегите вземат жертви: Рекордни 43 градуса във Франция
Метеоролозите предупреждават, че най-тежката фаза на горещата вълна тепърва предстои за Германия, Белгия и Нидерландия
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Метеоролозите предупреждават, че най-тежката фаза на горещата вълна тепърва предстои за Германия, Белгия и Нидерландия
Преди 10 години друга част бе продадена за 523 800 евро
37% от българските левове и стотинки вече са изтеглени и остават в историята
От Дижон до Париж - чудесата на Александър Густав Айфел
Има видеозаписи
Златните медали не са направени изцяло от злато
Нашенецът е шофьор на микробуса, който докарал украинеца и германеца
Каква е истината
Какво става във френската столица
Бомбена заплаха опразни Айфеловата кула и околните й райони
Световният цигулар свири ден преди великия български празник 24 май
Заради студената вълна във Франция и Западна Европа
Всички желаещи могат да видят Париж от високо от 16 декември
Певицата ще участва в Le concert de Paris
Горното ниво засега ще остане затворено, тъй като асансьорите, които приемат посетители от втория до последния етаж, са малки
Ще бъдат допускани ограничен брой хора, а асансьорите до върха ще са спряни
Във връзка с националната стачка Айфеловата кула днес е затворена
300 милиона души от цял свят са посетили символа на Париж
Френските страдания от загубата на Евро 2016 още не утихват. След като късно снощи избухнаха размирици в столицата заради загубата на националния тим...
Осветиха Айфеловата кула в цветовете на белгийското знаме. По този начин Франция направи жест на солидарност с жертвите на атентатите в Брюксел. „Пар...