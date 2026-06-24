44 градуса и жертви: Испания под червен код за опасни горещини

Екстремната гореща вълна, обхванала Испания, вече взе първите си жертви. Двама мъже са починали вследствие на топлинен удар, докато страната продължава да се бори с рекордно високи температури и стотици спешни случаи, свързани с жегите.

В провинция Алмерия е починал 68-годишен мъж, който е бил транспортиран по спешност в болница. Въпреки усилията на лекарите животът му не е бил спасен.

Втората жертва е 90-годишен обитател на дом за възрастни хора в провинция Биская, в автономната област Страната на баските. Само там спешните служби са реагирали на повече от 40 сигнала за хора със здравословни проблеми, предизвикани от високите температури.

Данните показват, че през последния месец здравните власти в Андалусия са обработили 427 спешни случая, свързани с горещините.

Испанските метеоролози продължават да предупреждават за опасно време. За провинциите Хаен и Кордоба е обявен червен код заради очаквани температури до 44 градуса. Най-високата степен на тревога остава в сила и за части от Страната на баските, включително провинциите Биская и Гипускоа.

Испания е сред най-тежко засегнатите държави от горещата вълна, която обхвана големи части от Европа. В последните дни рекордни температури бяха отчетени и във Франция, Италия, Германия и Португалия, а властите предупреждават, че опасната жега ще се задържи поне до края на седмицата.

Специалистите напомнят хората да избягват продължително излагане на слънце в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да обръщат специално внимание на възрастните хора и децата, които са сред най-уязвимите групи при екстремни температури.

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