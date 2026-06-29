СЗО: Смъртоносната жега в Европа вече е отнела над 1300 живота

Безпрецедентната гореща вълна, която обхвана Европа още в началото на лятото, вероятно вече е причинила над 1300 смъртни случая, свързани с екстремните температури. Това предупреди генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По думите му от 21 юни насам в различни европейски държави са отчетени стотици допълнителни смъртни случаи, свързани с жегите.

„Топлинният стрес често е наричан тихият убиец, а европейските домове, работни места и училища не са създадени за подобни температури“, написа Гебрейесус в социалната мрежа X.

Нови температурни рекорди

В неделя няколко държави отчетоха рекордно високи температури.

Германия преживя най-горещия си ден в историята за трети пореден ден, след като в Кошен, близо до границата с Полша, бяха измерени 41,7 градуса.

В Чехия беше регистриран нов температурен рекорд от 41,1 градуса в град Доксани, северно от Прага.

Полша също подобри абсолютния си рекорд, след като в град Слубице термометрите отчетоха 40,5 градуса.

Франция отчита близо 1000 допълнителни смъртни случая

Френското министерство на здравеопазването съобщи, че от сряда насам в страната са регистрирани около 1000 повече смъртни случая от обичайното за периода.

Повечето жертви са хора над 65-годишна възраст, като властите отчитат и 40-процентно увеличение на смъртните случаи в домашни условия.

Допълнително вътрешният министър Лоран Нюнес съобщи, че най-малко 74 души са се удавили от началото на горещата вълна, като повечето инциденти са станали в реки, езера и други неохраняеми водоеми.

Европа се затопля най-бързо

Според СЗО Европа е континентът, който се затопля най-бързо в света, като темпът на затопляне е два пъти по-висок от средния за планетата.

„Явлението, което някога се смяташе за гореща вълна веднъж на поколение, вече се случва почти всяка година“, предупреди Гебрейесус.

Той призова европейските държави да въведат и актуализират национални планове за защита на населението при екстремни горещини.

Отменени събития и извънредни мерки

Заради опасните температури редица държави вече въведоха извънредни мерки.

В Нидерландия музикалният фестивал Defqon.1 беше отменен заради обявен червен код за опасни жеги.

В Париж властите забраниха консумацията на алкохол на обществени места и отмениха традиционния Прайд марш, за да облекчат натоварването върху спешните служби.

Според специалистите настоящата гореща вълна е причинена от т.нар. „топлинен купол“ – атмосферно явление, при което горещ въздух се задържа над даден район, компресира се и допълнително повишава температурите, като едновременно с това възпрепятства образуването на облаци и валежи.

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