СЗО: Смъртоносната жега в Европа вече е отнела над 1300 живота
Заради опасните температури редица държави вече въведоха извънредни мерки
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Заради опасните температури редица държави вече въведоха извънредни мерки
„В края на тази година и през 2027 г. вероятно ще видим много високи глобални температури“, прогнозира проф. Адам Скайф
Температурни рекорди в 6 града
Редица градове в Западна Европа регистрираха температурни рекорди
В 11 области е обявен жълт код за валежи от сняг
София. Пролетните температури в страната продължават. Днес към 14 часа в 16 от синоптичните станции в страната са регистрирани температурни рекорди. Т...
София. Топлото време в страната днес донесе температурни рекорди. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българската академия...
София. През нощта срещу втория почивен ден ще преобладава ясно и почти тихо време. В неделя ще има временни увеличения на облачността, по-значителни...
Прага. Поне 115 температурни рекорда са установени в събота в Чехия, съобщава местната агенция. На сянка температурата е достигала почти 40 градуса....
На много места надхвърли 27 градуса, в Сандански скочи до 29,2 градуса