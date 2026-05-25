Магнитна буря през седмицата. Пикът е на тази дата

Според прогнозите на астрофизиците, космическото време в края на май ще остане нестабилно, пише RBC-Ukraine. Чувствителните хора трябва да бъдат нащрек и да се готвят за нова магнитна буря.

25 май: Началото на седмицата ще премине без неприятни изненади. Слънчевата активност ще остане на безопасно ниво - само 2 точки (зелено ниво). Организмът ще функционира нормално, което прави деня подходящ за активна работа.

26 май: Магнитосферата ще остане напълно стабилна. Показателите ще бъдат в нормални граници (2 точки), което ще позволи на организма да възстанови силите си преди промяната в космическото време.

27 май: Пиков ден. Според предварителните прогнози, в този ден се очаква умерена магнитна буря (Kp-индекс 4). Хората, чувствителни към времето, могат да изпитат лек дискомфорт, сънливост и колебания в кръвното налягане.

28–29 май: Слаби колебания (Kp-индекс 3). Магнитната буря ще започне да отслабва, но остатъчната активност все още може да предизвика лека умора към края на работната седмица.

За да се намали влиянието на магнитната буря - особено в пиковия ден, сряда, 27 май - лекарите препоръчват да се спазват няколко прости правила:

Избягвайте стимуланти. През тези дни кафето, силният черен чай, енергийните напитки и алкохолът са вашите основни врагове. Те създават допълнително натоварване върху вече напрегнатите кръвоносни съдове.

Поддържайте добра хидратация. Пийте повече вода или билкови чайове (например лайка или маточина). Това естествено разрежда кръвта и улеснява работата на сърцето.

Минимална физическа активност. Избягвайте тежки силови тренировки във фитнеса. Най-добрият вариант през тези дни е спокойна вечерна разходка в парка на чист въздух.

Спазвайте специален хранителен режим. Напълно избягвайте солени, пикантни, пушени и мазни храни. Това помага да се предотвратят задържането на течности, отоците и резките скокове в кръвното налягане.

Дръжте лекарствата си под ръка. Ако имате хронични заболявания, уверете се, че редовните ви лекарства за кръвно налягане, сърдечни болки или мигрена са наблизо и в достатъчни количества.

