Идва една от най-мощните магнитни бури

Краят на април и началото на май 2026 г. се очертават като истинско изпитание за хората, чувствителни към времето. Слънчевата активност подготвя неприятна изненада, която може да засегне и напълно здрави хора, пише RBC-Ukraine.

Според центровете за наблюдение, слънчевата активност в края на месеца ще се развие по следния начин:

27 и 28 април: Очаква се умерена активност (K-индекс 4). Това е „жълто“ ниво на опасност. Възможни са леко влошаване на общото състояние, нарушения на съня и раздразнителност.

29 април: Пик на слънчевата буря. Прогнозира се силна магнитна буря (K-индекс 5). Дори здрави хора могат да усетят апатия, главоболие и намалена продуктивност в този ден.

30 април: Интензитетът ще остане на ниво 5, а организмът може да продължи да бъде под стрес след пика.

1 май: Слънчевата активност ще започне да намалява, като през деня се очакват около 4 пункта (умерена буря). Състоянието би трябвало да започне да се подобрява, въпреки че при някои хора симптомите може да се запазят.

