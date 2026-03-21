Боли ви главата? Слънцето диша огън!

В съботната вечер небето над България остана привидно спокойно, но в тишината се разигра невидима битка. Отдалечени на 150 милиона километра, слънчевите изригвания изпратиха към Земята вълна от заредени частици, които удариха магнитосферата като невидим прилив. В Геомагнитната обсерватория в Панагюрище уредите отчетоха смущения, достигащи К-индекс 6 — стойност, която говори за умерено силна магнитна буря, достатъчно мощна, за да бъде усетена от чувствителните системи на планетата и човека.

Учените от БАН потвърдиха, че бурята е част от серия по-активни слънчеви дни, но успокоиха, че до неделя вечерта геомагнитното поле ще се върне към нормалния си ритъм. Дотогава Земята остава под пулсиращия натиск на космическата енергия — напомняне, че сме част от една много по-голяма динамика.

Как бурята достига до нас

Когато Слънцето изригне, то изхвърля облаци от плазма — коронални изхвърляния, които се движат със стотици километри в секунда. При сблъсъка им с магнитното поле на Земята се получава геомагнитна буря. Тя не е видима за окото, но оставя отчетливи следи в уредите, в комуникационните системи, а понякога — и в човешкото тяло.

Какво усещаме ние

Лекарите и геофизиците отдавна наблюдават връзката между магнитните смущения и човешката физиология. При буря от този клас най-често реагират хората с по-чувствителна нервна или сърдечно-съдова система.

Симптомите могат да се появят внезапно — като фина, но настойчива промяна в ритъма на организма. Най-често се проявяват главоболие, мигрена, безсъние, раздразнителност, напрежение, учестен пулс, аритмии, умора и спад в концентрацията.

При по-силни бури — например при К-индекс 9 — тези ефекти се усилват и обхващат по-голяма част от населението. Затова специалистите препоръчват в подобни дни да се избягват тежки физически и емоционални натоварвания, да се пие повече вода и да се дава време на тялото да се адаптира.

Космическа буря, земно отражение

Макар и умерена, бурята от събота вечерта е поредното напомняне за живата връзка между Земята и Слънцето. Тя не е опасна, но е достатъчно силна, за да ни накара да усетим пулса на космоса — онзи ритъм, който не виждаме, но който тихо преминава през нас.

И докато магнитното поле постепенно се успокоява, остава усещането, че сме свидетели на нещо голямо — на танца между нашата планета и звездата, която ни дава живот.

