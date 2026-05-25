Истински кошмар на една наша граница

Кошмарът на границата с Турция при ГКПП Малко Търново продължава четвърти ден. Огромните опашки, чакането с часове изпънаха нервите на шофьорите до краен предел, алармират читатели на Флагман.бг.

И днес трафикът към България е парализиран от ранни зори, а с напредването на деня положениетто става все по-зле.

Както вече съобщихме, причината не е само заради трите почивни дни и пътуванията на българите за шопинг в Турция, но и предстоящият Курбан байрям. Заради празника в южната ни съседка ще почиват почти една седмица и заради това изселници от България се възползват от ваканцията, за да дойдат у нас при роднини. Именно заради това голяма част от колите на границата са с турски регистрационни табели.

Интензивно е движението и на другите гранични пунктове, но там преминаването става по-бързо.

„Кошмар е меко казано на ГКПП „Малко Търново“. Повтаря се едно и също от години, а никой не взима мерки. Това е безумие. За да пътуваме от Истанбул до Бургас, трябва да минем през ГКПП „Лесово“, тоест да удължим пътя, само и само да избегнем висенето с часове на границата. Редовно пътувам до Турция, тъй като работата ми е свързана с това, но вече в никакъв случай няма да минавам през Малко Търново, препоръчвам другите шофьори също да го избегнат“, казва в сигнала си шофьор.

Той ни изпраща видео, за да видим реалната ситуация на Дерекьой-ГКПП „Малко Търново. Опашката минава първия завой, но кадрите са направени към 13 ч. и се предполага, че към този момент задръстването е с поне 15-20 коли повече. В посока от България към Турция положението не е толкова сериозно. Няма голяма опашка и се минава бързо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com