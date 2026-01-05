Огромна промяна по границите ни. Нова система

От 6 януари българските сухопътни граници влизат в нова ера. Точно в 10:00 ч. започва поетапното прилагане на европейската Система за влизане/излизане (Entry/Exit System – EES) – технологичен механизъм, който заменя старите печати в паспортите и въвежда дигитална регистрация на всеки гражданин на държава извън ЕС, преминаващ през външните граници на Съюза. Това е част от общоевропейската стратегия за модернизиране на контрола и повишаване на сигурността в Шенгенското пространство.

Къде влиза в сила новата система

От 6 януари EES започва да работи на всички сухопътни ГКПП на България, които са външни граници на ЕС. Това включва:

Българо-турска граница

ГКПП „Капитан Андреево“

ГКПП „Лесово“

ГКПП „Малко Търново“

Българо-сръбска граница

ГКПП „Стрезимировци“

ГКПП „Брегово“

ГКПП „Връшка чука“

Българо-северномакедонска граница

ГКПП „Гюешево“

ГКПП „Станке Лисичково“

ГКПП „Златарево“

Системата вече функционира на ГКПП „Калотина“, както и на всички въздушни, морски и речни външни граници, където беше въведена още на 12 октомври 2025 г.

Какво представлява EES и кого засяга

EES е централизирана европейска система, която регистрира:

биографични данни (име, документ за пътуване, гражданство)

биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци)

дата и място на влизане и излизане

случаи на отказан достъп

Тя се прилага за граждани на държави извън ЕС, които влизат в Съюза за краткосрочен престой – до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

Системата автоматично изчислява колко дни престой остават на пътуващия и елиминира нуждата от ръчно подпечатване на паспортите.

Защо се въвежда EES

Основните цели на системата са:

по-добър контрол върху миграционните потоци

предотвратяване на незаконно пребиваване

по-висока сигурност в Шенген

по-бързи и по-прецизни проверки на границата

EES е част от голямата европейска реформа, която трябва да бъде напълно внедрена до април 2026 г.

Какво означава това за пътуващите

Преминаването през границата ще включва:

сканиране на паспорта

заснемане на лице

вземане на пръстови отпечатъци

автоматично регистриране на влизането или излизането

Процедурата ще се извършва само при първо преминаване след въвеждането на системата. При следващи пътувания процесът ще бъде по-бърз, тъй като данните вече ще са налични.

Специален акцент: Пътуванията към Турция

Тъй като Турция е външна граница на ЕС, всички български граждани, които пътуват с придружители от трети страни, както и всички чужденци, които не са граждани на ЕС, ще преминават през новата процедура на ГКПП „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Малко Търново“.

