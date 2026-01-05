Общество

Огромна промяна по границите ни. Нова система

Влиза в сила от Йордановден

05 яну 26 | 21:40
671
Мира Иванова

От 6 януари българските сухопътни граници влизат в нова ера. Точно в 10:00 ч. започва поетапното прилагане на европейската Система за влизане/излизане (Entry/Exit System – EES) – технологичен механизъм, който заменя старите печати в паспортите и въвежда дигитална регистрация на всеки гражданин на държава извън ЕС, преминаващ през външните граници на Съюза. Това е част от общоевропейската стратегия за модернизиране на контрола и повишаване на сигурността в Шенгенското пространство.

Къде влиза в сила новата система

От 6 януари EES започва да работи на всички сухопътни ГКПП на България, които са външни граници на ЕС. Това включва:

Българо-турска граница

  • ГКПП „Капитан Андреево“

  • ГКПП „Лесово“

  • ГКПП „Малко Търново“

Българо-сръбска граница

  • ГКПП „Стрезимировци“

  • ГКПП „Брегово“

  • ГКПП „Връшка чука“

Българо-северномакедонска граница

  • ГКПП „Гюешево“

  • ГКПП „Станке Лисичково“

  • ГКПП „Златарево“

Системата вече функционира на ГКПП „Калотина“, както и на всички въздушни, морски и речни външни граници, където беше въведена още на 12 октомври 2025 г.

Какво представлява EES и кого засяга

EES е централизирана европейска система, която регистрира:

  • биографични данни (име, документ за пътуване, гражданство)

  • биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци)

  • дата и място на влизане и излизане

  • случаи на отказан достъп

Тя се прилага за граждани на държави извън ЕС, които влизат в Съюза за краткосрочен престой – до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

Системата автоматично изчислява колко дни престой остават на пътуващия и елиминира нуждата от ръчно подпечатване на паспортите.

Защо се въвежда EES

Основните цели на системата са:

  • по-добър контрол върху миграционните потоци

  • предотвратяване на незаконно пребиваване

  • по-висока сигурност в Шенген

  • по-бързи и по-прецизни проверки на границата

EES е част от голямата европейска реформа, която трябва да бъде напълно внедрена до април 2026 г.

Какво означава това за пътуващите

Преминаването през границата ще включва:

  • сканиране на паспорта

  • заснемане на лице

  • вземане на пръстови отпечатъци

  • автоматично регистриране на влизането или излизането

Процедурата ще се извършва само при първо преминаване след въвеждането на системата. При следващи пътувания процесът ще бъде по-бърз, тъй като данните вече ще са налични.

Специален акцент: Пътуванията към Турция

Тъй като Турция е външна граница на ЕС, всички български граждани, които пътуват с придружители от трети страни, както и всички чужденци, които не са граждани на ЕС, ще преминават през новата процедура на ГКПП „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Малко Търново“.

Автор Мира Иванова

