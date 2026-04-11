Герой от Априлската епопея-разпознат чрез ДНК експертиза на черепа

Въстаник, участвал в Априлската епопея, бе разпознат чрез ДНК експертиза на черепа му. Ангел Рачевски от павликенското село Мусина, участвал в ожесточените сражения край Дряновския манастир, загива през 1876 година заедно с още трима въстаници като християнски мъченик, съобщава bTV, както и "Стандарт" писа.

Обсадата на Дряновския манастир е една от най-значимите в Априлското въстание. В продължение на 9 дни 200 въстаници воюват до смърт с 10 000-дна османска армия. В четата на поп Харитон и Бачо Киро участват стотици храбри мъже от Павликенско.

"В село Мусина се събира четата, която тръгва към Дряновския манастир. Някои от въстаниците загиват в битката, други успяват да избягат и се връщат по родните си места, където се укриват. Русаля, Павликени, Дичин, Вишовград са ядрото на Априлското въстание от Търновски революционен окръг“, обясни археологът Калин Чакъров в "Тази сутрин". Братята Ангел и Георги Рачевски от Мусина също участват в сраженията, но след пробива на обсадата успяват да се спасят и да се върнат в родното си село. Там обаче са заловени и зверски съсечени от османците. Те двамата и още един Иван Върбанчев се укриват край село Мусина, в скални цепнатини, но местни турци ловджии ги намират и издават. Започват изтезания – запалват огън и в резултат на адските мъки въстаниците излизат. Турците ги съсичат, разчленяват и разхвърлят останките им по дърветата. Роднините ги погребват, а години по-късно костите са пренесени в църквата“, разказва Чакъров.

Дълги години костите на героите се съхраняват като реликви в храма, където се отслужва панихида в тяхна памет.

"Черепите се озовават в читалището, съхранявани в един шкаф, и оттам следите им се губят. Така до 2019 година, когато Христина Попова, родом от Мусина, ми сподели, че черепът на единия въстаник се намира у тях. Като ученичка ѝ поставили задача да рисува череп и библиотекарката ѝ казала – в шкафа има три“, разказва кметът на Мусина Христо Иванов.

Преди три години археолози и местната власт предприемат стъпки за разпознаване на черепа със следи от обгаряния. Установено е, че той принадлежи на мъж на възраст между 40 и 50 години – на каквато възраст е бил убит Ангел Рачевски.

Благодарение на специалистите от Института към МВР, кметът успя да издири наследници. Един от тях – Ангел Панайотов, се съгласи да даде сравнителна проба. Оказа се, че има съвпадение и така имаме потвърждение, че черепът е на Ангел Рачевски“, казва археологът.

„Поискахме оферта – около 3 хиляди лева. Намерихме експерти от института, които се справиха в срок. Това също е елемент от задължението на местната власт – да пази родовата памет“, допълва кметът на Павликени Емануил Манолов.

Ангелина Христова, която днес живее в Мусина, е пряка потомка на брата на Ангел – Георги, също зверски убит. Костите на нейния прадядо обаче са в неизвестн

„На 22 години е бил Георги, когато е загинал – днес това е едно дете. Те са давали живота си. В селото има много паметни плочи – почти всяка къща е дала жертви. Те са били млади хора, загинали, за да можем ние днес да бъдем свободни“, казва тя.

33-ма млади мъже от Мусина участват в Дряновската епопея. Местните власти ще положат черепа на Ангел Рачевски в костница в църквата, където признателните потомци ще могат да запалят свещ и да се поклонят пред подвига на героя.

