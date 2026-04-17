Омагьосан замък от роман на Жул Верн оживя в съседна държава

В румънските Карпати, в подножието на планината Ретезат, беше открит нов тематичен маршрут към средновековната крепост Колч - мястото, вдъхновило Жул Верн за неговия роман „Замъкът в Карпатите“, съобщава Adevărul. Дълго време руините са били труднодостъпни и заобиколени от мрачни истории, а днес постепенно се превръщат в една от най-любопитните туристически дестинации в региона.

Крепостта е построена през ХІV век от семейство Киндещи и е разположена върху скали на повече от 100 метра над долината Раусорулуй. Мястото винаги е будело страхопочитание сред местните жители, които векове наред разказват легенди за призраци, проклятия и странни явления.

Тези истории се подсилват и от необичайни изображения в манастир, разположен срещу крепостта. Там фрески представят светци с извадени очи - детайл, който според местни предания е свързан с древни магически практики. Още през 1886 г. вестник „Трибуна“ цитира местна жена, според която „очите на светците“ се използват като средство за магии.

Именно тази атмосфера вдъхновява Жул Верн да създаде образа на загадъчен замък, почти неразличим от скалите около него. В произведението си той описва мястото като мъгливо, несигурно и отбягвано от хората заради страха от свръхестественото.

Днес достъпът до крепостта е значително улеснен чрез нов маршрут, дълъг малко над един километър. Той е първият в Румъния т.нар. „маршрут на комиксите“, оборудван с илюстрации и QR кодове, които разказват историята на Жул Верн и легендите около замъка.

Въпреки туристическия интерес, властите предупреждават, че мястото остава рисково. Руините не са реставрирани и са запазили автентичния си вид, а районът е дом на отровни пепелянки. Скалите около крепостта също крият опасности за посетителите.

Маршрутът започва от село Рау де Мори, като изкачването през гората отнема около 20–30 минути. В близост се намира и язовирът Гора Апелор, един от най-високите в Европа, достигащ 170 метра. Така регионът съчетава природна красота, история и легенди, които продължават да привличат все повече любопитни посетители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com