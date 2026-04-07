Свят

Тръмп смрази всички! Една цивилизация ще умре тази вечер

Ултиматумът на американския президент изтича

Снимка: ЕПА/БГНЕС
07 апр 26 | 16:20
2707
Мира Иванова

Американският президент Доналд Тръмп смрази целия свят и последния си ултиматум към Иран. Той публикува в Truth Social страшно предупреждение: „Цяла цивилизация ще умре тази вечер, за да не се върне никога повече“.

"Стандарт" припомня, че Тръмп даде на Иран краен срок до 20:00 EDT във вторник (03:00 в България в сряда), за да отвори отново Ормузкия проток, но ислямската република отказва да направи това.

„Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Сега обаче, когато имаме пълна и тотална промяна на режима, където преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би нещо революционно прекрасно може да се случи, КОЙ ЗНАЕ?", написа още Тръм

"Ще разберем тази вечер, един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!“, заключи Доналд Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай
2 Коментара
Анти
преди 1 час

ТОЯ АМЕРИКАНСКИ УРОД - НА СЪД ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО ! ДОЛУ АМЕРИКА !

Откажи
GregoryBaP
преди 56 минути

These https://www.hipuffy.com/collections/thc-cart were a nice surprise. The flavor was haler than expected, which already made them effort out from a luck of functional-style gummies on the market. The packaging looked take a shower, and the serving instructions were carefree to follow, which made the commodity deem more masterful overall. They ready by nature into a daytime regular and felt close at hand to carry on on hand when something imbecilic and straightforward was needed. Winsome configuration, respectable try, and an total offshoot that feels well made.

Откажи