Тръмп смрази всички! Една цивилизация ще умре тази вечер

Американският президент Доналд Тръмп смрази целия свят и последния си ултиматум към Иран. Той публикува в Truth Social страшно предупреждение: „Цяла цивилизация ще умре тази вечер, за да не се върне никога повече“.

"Стандарт" припомня, че Тръмп даде на Иран краен срок до 20:00 EDT във вторник (03:00 в България в сряда), за да отвори отново Ормузкия проток, но ислямската република отказва да направи това.

„Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Сега обаче, когато имаме пълна и тотална промяна на режима, където преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би нещо революционно прекрасно може да се случи, КОЙ ЗНАЕ?", написа още Тръм

"Ще разберем тази вечер, един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!“, заключи Доналд Тръмп.

