Ключова рокада на върха в САЩ

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди е уволнена, съобщиха представители на Белия дом, цитирани от Sky news и CNN.

Все още не е известно кой ще я замести, но има широко разпространени спекулации, че това може да е Лий Зелдин, администратор на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, съобщава Sky. CNN обаче посочва, че заместник-главният прокурор Тод Бланш временно ще я замести.

През последните дни Тръмп е разговарял със свои привърженици за възможността за уволнение на Бонди и е разговарял лично с нея в сряда. Източници определиха този разговор като "труден", пише CNN, предава NOVA. Тръмп е посочил, че Бонди няма да остане още дълго поста си и че той ще я замени в близко бъдеще. На Бонди е казано, че по-късно ще ѝ бъде дадена друга работа. Тръмп е споменал възможността да я назначи за съдия след напускането ѝ на Министерството на правосъдието. Източници твърдят, че Тръмп е бил разочарован от Бонди по много въпроси.

