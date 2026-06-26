Триумф за Телеца, луд късмет за Стрелеца! Какво вещаят планетите?

Движението на планетите през тази година носи динамични промени, неочаквани обрати и силни енергийни импулси, които ще повлияят на всеки от нас по различен начин.

За представителите на зодия Овен годината изисква смелост при стартирането на нови проекти, като финансовите инвестиции ще бъдат успешни само ако са добре премислени. В любовта свободните Овни ще срещнат харизматичен човек по време на път, докато обвързаните трябва да избягват излишни спорове, а по отношение на здравето е важно да обърнат внимание на нервната система.

Телците навлизат в период на стабилност и заслужено признание на работното място с очаквани допълнителни доходи, като същевременно хармонията у дома се завръща, а в здравословен план е добре да се погрижат за храносмилателната си система.

Близнаците ще се радват на пик в своята креативност и социалните им контакти ще отворят врати към нови партньорства, в личния живот комуникативността им ще привлече много ухажори, но трябва да внимават с преумората, която може да доведе до проблеми със съня.

За Раците е време да излязат от зоната си на комфорт и да предприемат промяна в кариерата, което ще заздрави и емоционалния им свят чрез искрени разговори с партньора, а физическата активност сред природата ще бъде ключът към доброто им здраве.

Лъвовете ще изпъкнат със своите лидерски качества пред ръководството и ще подобрят финансите си, като ги очакват страстни моменти в любовта, стига да не проявяват егоизъм, но е важно да пазят сърдечно-съдовата си система от претоварване.

За Девите периодът е перфектен за дългосрочно планиране и анализи на договори, в личните отношения рационалният им подход ще изглади старите недоразумения, а физически трябва да обърнат повече внимание на ставите и костите си.

Везните ще намерят търсения баланс в офиса и могат да очакват предложение за нова позиция, романтиката ще ги завладее с възможности за брак, а за здравето им е критично да пият повече вода и да се грижат за бъбреците си. Скорпионите ще разчитат на силна интуиция при финансови рискове и ще преминат през трансформиращи кариерни промени, докато връзките им ще бъдат тествани за лоялност, а натрупаното вътрешно напрежение ще изисква практики за релаксация като йога.

Стрелците ще имат голям късмет при международни проекти и обучения, макар че финансите им ще изискат по-строг контрол, в любовта партньорът им ще сподели техния приключенски дух, а здравословно трябва да ограничат мазните храни, за да предпазят черния си дроб. Козирозите ще оберат плодовете на упорития си труд чрез повишение или бонус, в личния живот е хубаво да покажат повече нежност към половинката си, вместо да изглеждат дистанцирани, и задължително да си починат, за да избегнат хроничното главоболие.

Водолеите ще привлекат инвеститори с иновативните си идеи и е подходящо да стартират независим бизнес, в любовта ги чакат неочаквани обрати и запознанства с хора със сходни идеали, а за добро кръвообращение са препоръчителни редовни разходки.

Накрая, представителите на зодия Риби трябва да заложат на творческите си заложби и да не подписват документи под влияние на емоции, в емоционалния свят ги очаква дълбока духовна връзка или среща със сродна душа, а в здравословен план е важно да засилят имунитета си срещу настинки.

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