Звездни трусове. Тях ги очаква емоционално цунами

Спокойният уикенд ще се окаже просто илюзия за няколко представители на зодиака. Звездите се задвижват по специфичен начин, който ще донесе неочаквани обрати, драматични разговори и внезапна промяна в плановете. През следващите два дни три зодии трябва да бъдат нащрек, защото емоционалният трус е неизбежен.

Близнаци: Тайни излизат наяве

Въздушните Близнаци, които по принцип обичат леките разговори, ще се окажат в епицентъра на сериозна драма. През този уикенд скрито от дълго време съобщение, забравен разговор или неволно изпусната тайна ще излязат на повърхността. Това ще предизвика сериозно сътресение в отношенията с близък приятел или партньор. Звездите ви съветват да не се опитвате да се измъквате с чар – този път ще трябва да поемете отговорност и да проведете тежкия разговор очи в очи.

Лъв: Финансов шок или внезапен крах на егото

Лъвовете, които обичат да живеят на широка нога, могат да преживеят рязко приземяване през почивните дни. Възможно е да се сблъскате с неочакван голям разход, блокирана карта или провалена скъпа резервация, което сериозно ще накърни плановете ви за блясък и забавление. Другата опасност е свързана с критика от човек, чието мнение цените. Този уикенд ще тества вашето търпение и гордост – опитайте се да не реагирате агресивно на ударите по егото ви.

Скорпион: Емоционално цунами на любовния фронт

За Скорпионите уикендът носи истинско емоционално разтърсване. Ако във връзката ви има натрупано напрежение или неизказани обиди, те ще ескалират в мощен скандал. Партньорът ви може да постави ултиматум или да повдигне тема, която умишлено сте избягвали. За необвързаните сътресението може да дойде под формата на внезапна и шокираща среща с бивш партньор, която ще отвори стари рани. Подгответе се за уикенд, изпълнен с много сълзи, страст и трудни решения.

