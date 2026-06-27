Един цвят е абсолютен хит за лятото. Носи свежест

Новият моден цвят на лято 2026 е зеленото. Но не какво да е зелено, а яркото, свежо, ябълково зелено, което вече доминира подиуми, червени килими и Instagram фийдовете на инфлуенсърите. Според редакторите на Who What Wear именно този нюанс измества миналогодишния фаворит - кремаво жълтото, макар че то, заедно с бледосиньото и наситено лилавото, остава сред модерните цветове на сезона.

Ябълково зеленото - цветът, който "събуди" модата

Този нюанс е определян като смел, но не крещящ, енергичен, но лесен за носене. Експертите подчертават, че той придава живец на всяко облекло, без да го прави претенциозно. Инфлуенсърите го възприеха като естествено продължение на тенденцията към по-ярки, „сочни“ цветове, които изглеждат чудесно на слънчева кожа.

Според The Guardian ябълково зеленото е преминало от „труден“ цвят към абсолютен фаворит - появява се на модни седмици, червени килими и дори в по-консервативни визии, където преди зелено почти не се използваше.

Times Now допълва, че 2026 е годината, в която този нюанс окончателно „разбива“ всички предразсъдъци – от подценяван до „runway royalty“.

Как се носи най-модерният цвят на сезона

Модните рецензенти посочват, че най-популярната комбинация е ябълково зелен топ с класически дънки – лесно, свежо и универсално. Също толкова актуална е и комбинацията със светла миди пола, която придава елегантност и лекота.

Трендът обаче не спира до топовете. Препоръчват се:

– ленени рокли в ябълково зелено – идеални за горещите дни;

– ленени панталони в същия нюанс – за минималистични, но ефектни визии;

– сатенени рокли с дантела – за вечерни излизания;

– бански костюми, които подчертават тена и изглеждат изключително модерно.

Защо именно зелено през 2026

Според цветовия доклад на Pantone за пролет–лято 2026 дизайнерите залагат на палитра, която „освобождава индивидуалността“ – ярки, живи тонове, които носят оптимизъм и свежест. Макар докладът да включва множество нюанси, тенденцията към зелено се вписва напълно в тази философия.

Ябълково зеленото е цветът, който най-добре отразява духа на сезона: свежо, дръзко, модерно и заредено с настроение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com