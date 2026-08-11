Истинска почивка: Ето колко дълго трябва да сме в отпуск

В разгара на летните почивки основният въпрос често е не само къде да отидем, но и колко дълго трябва да почиваме. Според психолозите отпускът е ключова превантивна стратегия срещу професионалното прегаряне (burnout), но краткият отдих рядко е достатъчен за пълноценен рестарт.

Златната среда: 7-8 дни

Въпреки че няма универсална формула, психологът д-р Британи Макгийън посочва, че препоръчителната продължителност на отпуската е около 7-8 дни. Това време е необходимо на мозъка, за да преработи натрупания стрес и кортизол.

Процесът на възстановяване изисква време и преминава през няколко етапа:

Първите 1-2 дни: Тялото физически наваксва със съня и умората от пътуването.

Следващите 1-2 дни: Психиката постепенно се откъсва от работния ритъм, крайните срокове и постоянните известия.

Едва след този период: Тялото и нервната система навлизат в етап на по-дълбоко възстановяване.

Уикенд от ден-два просто не е достатъчен за „детоксикация“ от ежедневния стрес - за пренастройване на нервната система са нужни поне няколко поредни дни извън работната среда.

Една дълга почивка или няколко по-кратки?

Ако трябва да изберете най-добрия модел за почивка през годината, експертите препоръчват комбинация, но с ясен превес на по-продължителния отдих:

Идеалният вариант: 2 до 3 по-дълги отпуска годишно (по 6-8 дни) в комбинация с по един тридневен уикенд всеки месец.

Ако трябва да изберете само едното: По-дългата почивка винаги е за предпочитане.

Защо по-продължителният отпуск е по-ефективен?

Продължителната почивка осигурява времето, от което се нуждаем за: