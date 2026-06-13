Лоша новина! Ето кои фактори скъсиха живота на европейците
Положителен пример дават страни като Норвегия, Исландия, Швеция, Дания и Белгия
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Положителен пример дават страни като Норвегия, Исландия, Швеция, Дания и Белгия
Евростат излезе с нови данни
България се нарежда на 23-та позиция с 34,5 години очаквана продължителност на трудовия живот
Това може да повлияе на по-нататъшните отношения между Русия и Китай
Оказва се, че сме в дънота на класацията за продължителност на живота
По думите на Медведев НАТО не приема сериозно възможността за ядрен конфликт
Предвижда се минимум 15 минути да продължава консултацията с личен лекар или специалист
Все още сме в началото на тази гореща вълна
Продължи около два часа, между 11:00 и 13:00 ч
Експертите съветват продуктът да се замени с пълнозърнести храни
Ако времето за сън през деня не бъде добре разчетено, ефектът ще бъде негативен
Те съдържат химикал, който понижава кръвното налягане и намалява вероятността от сърдечна недостатъчност
Детската смъртност е много ниска
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В противен случай нашият вътрешен часовник и цикълът на съня може да бъдат нарушени
Зодиакалният знак влияе и върху здравето
Пандемията все още не е приключила и хората трябва да бъдат подготвени за нови огнища
При хора с тъмен цвят на косата, като правило, пубертетът настъпва по-рано