Колко дълго трябва да продължи отпускът, за да забравим за работата?

Около две седмици са необходими, за да може човек действително да се откъсне от работата и да се възстанови физически и психически. Първите дни от отпуската обикновено преминават в пътуване, адаптация и уреждане на организационни въпроси, а истинското отпускане започва едва след около седмица. Проверяването на служебни имейли и съобщения през това време може да попречи на възстановяването и да върне човека у дома също толкова уморен. Продължителността обаче не е единственият фактор - решаващо е дали връзката с работата действително е прекъсната.

Ползата достига връх около осмия ден

Изследване на възстановяването по време на продължителна лятна отпуска установява, че усещането за добро физическо и психическо състояние се подобрява бързо и достига най-високата си точка около осмия ден. След завръщането на работа положителният ефект обаче може да отслабне още през първата седмица.

Резултатите показват още, че самият брой почивни дни не гарантира пълно възстановяване. По-голямо значение имат спокойствието, добрият сън, чувството за свобода, приятните занимания и възможността човек сам да определя как да прекарва времето си.

Две седмици дават време за рестарт

Професионалният психолог и ръководител на Empreinte Humaine Кристоф Нгуен определя около две седмици като подходящ период за пълноценна ваканция. Според него началото е необходимо за забавяне на темпото, а истинското откъсване идва по-късно.

„Едва след седмица започваме реално да се отделяме от работата и да усещаме ползите“, обяснява Нгуен. Затова двуседмичната почивка оставя достатъчно време не само за пътуването и подготовката, но и за същинското възстановяване.

Служебният компютър остава прибран

Професионалният треньор Сара Зитуни съветва границата между работа и почивка да бъде видима и категорична. Служебният компютър и телефонът трябва да останат у дома, а достъпът до професионалните платформи да бъде прекъснат.

„Искаме да се изключим, затова се изключваме от служебната мрежа“, казва тя. Практичните стъпки включват излизане от приложения като Тиймс и Аутлук, спиране на известията и отказ от навика имейлите да бъдат проверявани „само за минута“.

Повечето задачи могат да изчакат до края на отпуската. При действително спешен случай колегите обикновено разполагат с друг начин за връзка, без човек постоянно да стои нащрек пред екрана.

Новите преживявания прекъсват мислите

Пълното откъсване не означава непременно скъпо или далечно пътуване. Екскурзия, разходка по непознат маршрут, ново занимание, среща с различна култура или опитването на непозната храна могат да пренасочат вниманието и да прекъснат повтарящите се мисли за недовършени задачи.

Психологическото отделяне от работата е свързано с по-малко изтощение, напрежение и проблеми със съня, както и с по-добро общо състояние. Четенето и изпращането на служебни имейли през свободното време пречат на този процес, защото мозъкът продължава да реагира на професионалните изисквания.

Почивката не е повод за вина

Хората, които приемат почивката като загубено време или проява на недостатъчна амбиция, трудно си позволяват да се отпуснат напълно. Така отпуската се превръща в продължение на работната седмица, само че от друго място.

Световната здравна организация определя професионалното прегаряне като последица от хроничен стрес на работното място, който не е бил успешно овладян. Сред основните му прояви са изчерпването на енергията, нарастващото дистанциране или негативно отношение към работата и понижената професионална ефективност.

Две седмици край морето няма да решат трайно проблем, създаван месеци наред от прекомерно натоварване. Добрата отпуска обаче може да спре натрупването на умора, когато човек действително затвори служебните приложения и си позволи да не бъде постоянно достъпен. Истинската почивка започва не със смяната на адреса, а със прекъсването на работния режим.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com