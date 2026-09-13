Истинска почивка: Ето колко дълго трябва да сме в отпуск
Процесът на възстановяване изисква време и преминава през няколко етапа
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Процесът на възстановяване изисква време и преминава през няколко етапа
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