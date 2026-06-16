Тръмп призова Русия пред целия свят!

Президентите на Украйна, САЩ и Франция Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и Еманюел Макрон проведоха отделна среща в рамките на срещата на върха на Г-7.

Подробностите от преговорите не се разкриват. След тази среща Зеленски се присъедини към общата работна сесия на лидерите на страните от Г7, където ключова тема на обсъждането беше войната в Украйна.

По време на тази среща Тръмп и Зеленски, които не бяха забелязани да се поздравяват, но които организаторите на срещата се надяват да сближат в рамките на преговорния процес, седяха от двете страни на френския президент Еманюел Макрон, съобщава в. "Монд".

Малко по-късно на среща с емира на Катар американският президент потвърди, че вече се е срещнал със Зеленски и определи тази среща като "много добра". По думите му, по-късно ще има още една среща с украинския президент.

Освен това президентът на САЩ призова Русия да сключи мирно споразумение. Той отбеляза, че само през изминалия месец двете страни са загубили около 35 хиляди военнослужещи, а средните месечни загуби възлизат на около 25 хиляди души.

Чуйте, Русия трябва да сключи споразумение. Русия загуби огромно количество хора, както и Украйна. Миналия месец двете страни заедно са загубили 35 хиляди войници. Само си го представете. И това за един месец. Средно те губят по 25 хиляди души. Основно това са войници. Млади, прекрасни хора. И това, което се случва там, е лудост.

Но имахме среща и ще видим какво ще излезе от това. Говорих с президента Путин в неделя и, всъщност, всичко е същото. Те просто продължават да воюват, продължават да губят войници. Губят толкова много войници. От времето на Втората световна война не се е случвало нищо подобно", каза той.

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