Гърция пак ни удари в земята. Не с морето

Още колко време България ще доказва, че е съсипана от комунизма страна?

След вчерашната зловеща поредна катастофа на магистрала “Тракия", в която загинаха невинни деца и мъж, днес последва подобна на магистрала “Струма" за щастие без жертви.

В тази връзка от "Почивка в Северна Гърция" провериха какво е положението в Гърция с ПТП-тата и основно тези с жертви.

Знаете ли, че Гърция преди 20 години е била в челните места по брой жертви в катастрофи, а днес Европейската комисия посочва страната като една от държавите с най-голямо подобрение на пътната безопасност през 2025 г.

В Гърция през 2025 г. са загинали приблизително 500–550 души годишно при население около 10,4 млн., докато в България същият показател съответства на около 450–500 души годишно при население около 6,4 млн.

Данните показват, че през 2025 г. рискът от смърт при катастрофа е бил приблизително 42% по-висок в България, отколкото в Гърция (71 срещу 50 загинали на милион жители). Как е постигнала това Гърция?

Изграждане на модерни магистрали

Това вероятно е най-видимата промяна. През последните 15–20 години Гърция инвестира сериозно в магистралната си мрежа – коридори като Egnatia Odos, Olympia Odos и други заменят старите двулентови пътища с разделени платна, мантинели и по-безопасни кръстовища.

Освен новите магистрали, страната инвестира и в премахване на т.нар. "черни точки“ – опасни участъци с висока концентрация на катастрофи. Само една национална програма обхваща около 7000 такива места с нови мантинели, настилки, маркировка и сигнализация.

По-строг контрол и реално налагане на санкции

Изследвания на гръцки специалисти показват, че засиленият полицейски контрол върху превишената скорост и шофирането след употреба на алкохол има измерим ефект върху намаляването както на катастрофите, така и на смъртните случаи.

През последните години Гърция също затегна санкциите и намали практиката глобите да се "опрощават“ или да остават несъбрани. Според гръцки експерти именно по-строгото прилагане на закона е сред основните причини за последния спад на жертвите по пътищата.

Масово използване на камери и дигитален контрол

Гърция започна да внедрява стотици, а впоследствие и над хиляда камери за:

скорост;

преминаване на червен сигнал

използване на телефон

непоставен колан

липса на каска при мотористи

Идеята е нарушенията да се установяват автоматично и санкциите да се изпращат по електронен път.

Фокус върху мотористите

Гърция традиционно има много мотоциклети и скутери, а те са свръхпредставени в статистиката на загиналите. Затова в националната стратегия специално внимание се отделя на:

носенето на каски

контрола на скоростта

обучението на мотористите



Ограничения на скоростта в градовете

Подобно на много европейски държави, Гърция започна да въвежда повече зони с ограничение 30 км/ч в жилищни райони и около училища. Това намалява тежките инциденти с пешеходци и велосипедисти.

Национална стратегия с конкретни цели

Вместо отделни кампании, Гърция прие национални планове за пътна безопасност (2011–2020 и 2021–2030), които поставят ясна цел намаляване с 50% на загиналите и тежко ранените.

Планът включва десетки конкретни мерки – инфраструктура, контрол, образование, събиране на данни и координация между различни министерства. АПИ в България могат да вземат пример.





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