Историческо предателство или дяволски пакт за милиарди е политиката на Сърбия?
Белград се предаде на Вашингтон
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Белград се предаде на Вашингтон
Новият пакт влиза в сила след двегодишен преход и поставя България в ключова роля по външната граница на ЕС
Официално обявяване на постигнатото споразумение е планирано за среща на върха на 19 май
Служебният министър-председател поздрави българските граждани по случай днешния Ден на независимостта
След 80 г. Русия за пръв път публикува съветския оригинал на документа
Страната ни няма да участва със свои официални представители в Междуправителствената конференция за приемане на Пакта, която ще се състои в Маракеш, М...
Реформаторският блок би участвал в управленска коалиция само след писмено споразумение. Това заяви евродепутатът от РБ/ЕНП Светослав Малинов пред БНТ....